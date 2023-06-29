Bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của 5 người nhập viện sau vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại Đà Lạt

Trưa 29/6, BSCK2 Phạm Vũ Thanh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết về tình hình sức khỏe của 5 trường hợp nhập viện trong vụ sạt lở đất ở TP Đà Lạt.
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Cụ thể, theo thông tin từ VTC News, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - BSCK2 Phạm Vũ Thanh vừa thông tin 5 trường hợp nhập viện sau sạt lở đất kinh hoàng trong đêm ở Đà Lạt. Hiện có 2 người xuất viện, 3 trường hợp còn lại sức khoẻ ổn định, đang được bệnh viện theo dõi, điều trị.
Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Việt, vụ sạt lở bờ taluy xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 29/3 tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám, phường 10 (TP.Đà Lạt). Theo đó, mưa lớn đã gây sập 1 ngôi nhà, 1 ngôi nhà bị nghiêng, 2 ngôi nhà bị vỡ tường và chôn vùi 2 người.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.
Tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, trong một ngôi nhà bị nghiêng có 2 người bị mắc kẹt, đến 4h30 cùng ngày đã được lực lượng chức năng tiến hành giải cứu ra ngoài an toàn. Còn 2 người khác trong vụ sạt lở là bà Nguyễn Thị Hồng V. và ông Phạm K. bị vùi lấp, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Các ngôi nhà còn lại tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở chưa có người sinh sống.
Đến 9 giờ 50 sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tập trung lực lượng tìm kiếm nạn nhân, tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, xác định vị trí người bị nạn để tiến hành các biện pháp cứu hộ, cứu nạn theo quy định và tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ thiệt hại do vụ sạt lở trên gây ra.