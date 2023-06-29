Bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của 5 người nhập viện sau vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại Đà Lạt

Cụ thể, theo thông tin từ VTC News, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - BSCK2 Phạm Vũ Thanh vừa thông tin 5 trường hợp nhập viện sau sạt lở đất kinh hoàng trong đêm ở Đà Lạt. Hiện có 2 người xuất viện, 3 trường hợp còn lại sức khoẻ ổn định, đang được bệnh viện theo dõi, điều trị.

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Việt, vụ sạt lở bờ taluy xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 29/3 tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám, phường 10 (TP.Đà Lạt). Theo đó, mưa lớn đã gây sập 1 ngôi nhà, 1 ngôi nhà bị nghiêng, 2 ngôi nhà bị vỡ tường và chôn vùi 2 người.