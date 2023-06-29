Lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy thi thể 2 người bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở đất tại hẻm số 36 đường Hoàng Hoa Thám (TP.Đà Lạt). Tuy nhiên, hiện chưa tiếp cận được vị trí đó bởi khá hiểm hóc.

Theo thông tin từ Tiền Phong, liên quan đến vụ sạt lở nghiem trọng ở Đà Lạt, trưa 29/6, một cán bộ ở phường 10 (TP Đà Lạt) cho biết, lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy thi thể 2 người bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở đất tại hẻm số 36 đường Hoàng Hoa Thám. Tuy nhiên, hiện chưa tiếp cận được vị trí đó bởi khá hiểm hóc. Chó nghiệp vụ được đưa tới hiện trường - Ảnh: Dân Việt Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Dân Việt Dẫn tin từ Dân Việt, 2 người bị vùi lấp dưới lớp đất đá là bà Nguyễn Thị Hồng V. (sinh năm 1978) và ông Phạm K. (sinh năm 1976), cùng thường trú tại Hoà Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Hai nạn nhân đều là công nhân ngủ lại để trông coi công trình đang xây dựng bên dưới bờ taluy.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 2h ngày 29/6. Người dân sống cạnh hiện trường cho biết khi đang ngủ thì nghe tiếng đổ rào rào rất lớn, sau đó điện bị cúp. Trời hửng sáng thấy trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, Đà Lạt) nhiều căn nhà đã bị một bờ taluy cao sạt trượt xuống, vùi lấp một lán trại có công nhân đang ngủ và ít nhất 3 căn nhà phía dưới.

Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận đưa 2 thi thể bị vùi lấp ra ngoài - Ảnh: Tuổi Trẻ Cập nhật tại hiện trường, dẫn tin từ Dân Việt, đến 9 giờ 50 sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tập trung lực lượng tìm kiếm nạn nhân, tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, xác định vị trí người bị nạn để tiến hành các biện pháp cứu hộ, cứu nạn theo quy định và tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ thiệt hại do vụ sạt lở trên gây ra. Lực lượng chức năng đã đưa chó nghiệp vụ vào để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên, do bờ taluy cao, khối lượng đất, bê tông sạt xuống rất lớn nên đang gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

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