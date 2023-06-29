Xúc động hình ảnh con đèo cha đi thi THPT: Bệnh 'xương thủy tinh' dày vò nhưng chưa bao giờ nguôi giấc mơ đại học

Xã hội 29/06/2023 10:54

Hình ảnh cặp cha con "xương thủy tinh" cùng nhau tới điểm trường ở Hà Nội để dệt tiếp ước mơ đại học đã gây xúc động mạnh khi được đăng tải trên MXH.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bước sang ngày thứ 2 với các môn thi tổ hợp KHTN và KHXH. Những ngày thi căm go, áp lực nhưng đâu đó vẫn có nhiều hình xúc động và tạo cảm hứng.

Tại điểm thi Trường THCS Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hình ảnh cặp cha con bị xương thủy tinh đèo nhau đi thi đại học cũng là một trong những câu chuyện gây xúc động mạnh như vậy. Trên chiếc xe ba bánh, con đèo cha đến trường, cùng nhau thực hiện giấc mơ về cổng trường đại học khiến không ít người khâm phục.

Xúc động hình ảnh con đèo cha đi thi THPT: Bệnh 'xương thủy tinh' dày vò nhưng chưa bao giờ nguôi giấc mơ đại học - Ảnh 1
Ông Nguyễn Hữu Chung và con trai là Nguyễn Hữu Chính đưa nhau tới điểm thi  Trường THCS Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Theo thông tin từ báo Kinh tế Đô thị, cặp cha con này là ông Nguyễn Hữu Chung (59 tuổi, ở phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm) và con trai là Nguyễn Hữu Chính. 

6 giờ sáng, ngày 29/6, tại điểm thi, ông Chung và con trai đã có mặt sớm để sẵn sàng cho ngày thi thứ 2. Trên chiếc xe ba bánh, hai bố con ông Chung khá niềm nở và thoải mái dù việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Dừng xe trước cổng điểm thi, Nguyễn Hữu Chính được các tình nguyện viên giúp đỡ để có thể di chuyển vào phòng thi. Ánh mắt của Chính khi được tình nguyện viên cõng vào phòng thi cũng như các giám thị giúp đỡ sau khi gọi tên và ổn định chỗ ngồi hiện lên sự quyết tâm để “vượt vũ môn”.

Chia tay con trai vào phòng thi, ông Chính lái xe vào lề đường, lặng lẽ ngồi chờ con kết thúc môn thi. Nhiều người có mặt tại điểm thi đều khâm phục và sẵn sàng giúp đỡ người cha tật nguyền đồng hành với con trai suốt hai ngày qua.

Xúc động hình ảnh con đèo cha đi thi THPT: Bệnh 'xương thủy tinh' dày vò nhưng chưa bao giờ nguôi giấc mơ đại học - Ảnh 2
Bị bệnh xương thủy tinh nhưng chưa bao giờ 2 cha con thôi nỗ lực vì cánh cổng trường đại học - Ảnh: Nhân Dân

Ông Chung cho biết bản thân từ khi sinh ra đã mắc chứng bệnh xương thuỷ tinh. Đây là chứng bệnh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống khi thường xuyên bị gãy xương khiến cơ thể chịu nhiều đau đớn.

“Tự ti là điều không tránh khỏi khi mắc căn bệnh xương thuỷ tinh. Từ khi còn nhỏ tôi cũng xác định dần bệnh tật theo mình suốt đời nên phải cố gắng vượt qua. Cuộc đời tôi không nghĩ mình sẽ lấy được vợ nhưng đế gần 40 tuổi duyên định mệnh tôi gặp vợ mình rồi cả hai đồng cảm nên duyên vợ chồng. Kết hôn được 1 năm vợ chồng tôi sinh được 1 con trai chính là Nguyễn Hữu Chính ngày hôm nay. Niềm vui chưa nguôi thì khoảng 1 tuần vợ chồng tôi nhận cú sốc lớn khi con trai cũng mắc chứng bệnh như tôi” - ông Nguyễn Hữu Chung gượng buồn khi kể lại.

Xúc động hình ảnh con đèo cha đi thi THPT: Bệnh 'xương thủy tinh' dày vò nhưng chưa bao giờ nguôi giấc mơ đại học - Ảnh 3
Nguyễn Hữu Chính trong phòng thi - Ảnh: Nhân Dân

Nói thêm về con trai, ông Chung không khỏi xúc động. Từ năm lớp 2, Chính đã được cô giáo tặng một bộ máy tính. Từ đó, một thế giới với nhiều ước mơ đã mở ra với em. "Chính đặc biệt đam mê vi tính nên năm nay cháu đã đăng ký vào khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Mỏ địa chất. Hai môn thi đầu tiên ngày hôm qua Chính làm khá tốt", ông Chung chia sẻ với báo Nhân Dân. 

Xúc động hình ảnh con đèo cha đi thi THPT: Bệnh 'xương thủy tinh' dày vò nhưng chưa bao giờ nguôi giấc mơ đại học - Ảnh 4
Ông Chung ngồi đợi con, ôm ấp trong lòng nhiều mơ ước, mong con thành tài dù nhiều khó khăn - Ảnh: Kinh tế đô thị

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, ông Chung muốn đồng hành cùng con để viết tiếp giấc mơ chưa trọn vẹn này. Ông bảo, dù mình tàn tật nhưng vẫn muốn được ở bên cạnh cùng con.

"Chúng tôi đã đi cùng nhau 18 năm thì không có cớ gì không đi cùng nhau tiếp", ông Chung cười nói.

Chứng kiến cảnh 2 cha con vượt khó đi thi, nhiều người không khỏi xúc động, khâm phục ý chí, nghị lực, đồng thời thầm hy vọng Chính sẽ thay cha viết tiếp giấc mơ tri thức. 

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