Bị đồn mồ côi mẹ, ngất xỉu do đói nên đến muộn giờ thi THPT, nam sinh chính thức lên tiếng, hé lộ sự thật gây bất ngờ

Xã hội 29/06/2023 09:32

Mới đây, MXH đang lan truyền thông tin một thí sinh gia đình khó khăn, bố bị bệnh thần kinh, mồ côi mẹ, vì nhịn đói, ngất xỉu nên không kịp giờ vào thi môn Toán đang được dư luận hết sức quan tâm.

Ngày hôm qua (28/6), MXH bất ngờ xôn xao bài đăng do một tài khoản facebook tiết lộ về câu chuyện của nam sinh bị trễ giờ thi môn Toán - THPT 2023. Cụ thể, người đăng tải cho biết sự việc diễn ra tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Theo tài khoản này, một thí sinh đến muộn do gia đình khó khăn, bố bị thần kinh, mồ côi mẹ, vì lý do sức khỏe (nhịn đói, ngất xỉu) nên đến muộn. Nhà thí sinh này ở Gia Lâm, đi 2 chặng xe buýt mới đến được điểm thi.

Bị đồn mồ côi mẹ, ngất xỉu do đói nên đến muộn giờ thi THPT, nam sinh chính thức lên tiếng, hé lộ sự thật gây bất ngờ - Ảnh 1
Bài viết được đăng tải trên MXH gây xúc động mạnh - Ảnh: Tiền Phong

Nội dung này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây "bão" dư luận, tất cả đều đồng cảm với hoàn cảnh của thí sinh và cho rằng cơ quan đầu ngành giáo dục nên cho em một cơ hội thi lại.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Tiền Phong, tại biên bản làm việc lúc 16h00 ngày 28/6 ở Trạm Y tế phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội gồm các bên liên quan như Trạm Trưởng, Điều dưỡng của Trạm, Đoàn thanh niên, xe ôm, người nhà, người đưa đến, thí sinh này tên N.A.Đ.

Trong biên bản, Đức kể 13h00 ngày 28/6, Đ. bắt đầu từ nhà đi bằng xe buýt số 14 đến điểm thi. Trên xe em thấy chóng mặt, buồn nôn nên xin xuống xe buýt sau đó đi xe ôm đến điểm thi. Trên xe ôm Đ. choáng không nhận biết được.

Còn theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tý, tài xế xe ôm chở Đ., khoảng 14h25, ông đón Đ. ở đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Tình trạng lúc đó của Đ. là choáng, ông phải đưa lên xe đến Trường THPT Chu Văn An lúc 14h45 phút.

Cũng theo biên bản, bác của Đ. là bà Nguyễn Thu Hiền đã đến điểm thi Trường THPT Chu Văn An và đưa em đến Trạm Y tế lúc 15h15. Lúc đó Đ. trong trạng thái tiếp xúc được, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi.

Đến 16h30 thì Đ. tỉnh, tiếp xúc tốt, đỡ chóng mặt, không buồn nôn, đau bụng.

Bị đồn mồ côi mẹ, ngất xỉu do đói nên đến muộn giờ thi THPT, nam sinh chính thức lên tiếng, hé lộ sự thật gây bất ngờ - Ảnh 2
Thí sinh N.A.Đ. đến muộn điểm thi là do ngủ quên - Ảnh: Sức khỏe đời sống

Chia sẻ thêm với Sức khỏe và Đời sống, Đ xác nhận việc mình đến muộn nên không được tham dự thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.  Nhưng về nội dung các trang mạng xã hội đang chia sẻ, em Đ. cho biết có nhiều chi tiết không đúng sự thật. Cụ thể, em Đ. thừa nhận đến muộn là do lúc trưa ngủ quên ở nhà, khi tỉnh dậy thì đã khá muộn nên không thể đến kịp điểm thi. 

Ngoài ra, Đ. cũng phủ nhận việc mình mồ côi như 1 số bài viết đăng tải, em cho biết bố ở nhà đúng là có mắc bệnh thần kinh nhưng mẹ em vẫn còn sống ở quê.

Nam sinh cho biết thêm, sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, có rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ nhưng sự thật không phải như mọi người xem trên mạng.

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Từ khóa:   nam sinh ngất xỉu trễ thi THPT thi THPT 2023

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