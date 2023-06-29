Sáng 29/6, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (quận 10) đã báo cáo nhanh về trường hợp tử vong liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ trái phép.

Cụ thể, dẫn tin từ VTC News , liên quan đến vụ cô gái trẻ tử vong sau khi nâng ngực trong khách sạn, Sở Y tế TP.HCM cho rằng thẩm mỹ chui đang có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Sở Y tế TP.HCM nhận định thẩm mỹ chui không phải là vấn đề mới nhưng là hiện tượng thách thức với các cơ quan quản lý. Đáng lo ngại, thẩm mỹ chui có xu hướng chuyển vào khách sạn, nhà trọ… để có thể né tránh cơ quan quản lý nhà nước.

Nạn nhân là nữ, sinh năm 1996 (ngụ Cà Mau). Người này thực hiện thẩm mỹ nâng ngực tại khách sạn DONA, đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.

Thực tế, đã có những người không có chứng chỉ hành nghề lén lút thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và gây ra tai biến, thậm chí tử vong.

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM đã tăng cường quản lý và kiểm soát các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không phép, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn và chất lượng theo quy định.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở ngành, địa phương nhằm ngăn ngừa và phát hiện sớm các hoạt động thẩm mỹ không phép trên địa bàn; tăng cường quản lý tại các khách sạn, khu dân cư… nhằm phát hiện kịp thời hoạt động thẩm mỹ không phép.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ để nhận diện, phân loại và sàng lọc các nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt động thẩm mỹ chưa được cấp phép…

"Cần đưa vào hoạt động phần mềm khai báo lưu trú theo quy định của Luật cư trú tại các khách sạn, căn hộ cho thuê; xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân nhằm tạo ra môi trường hỗ trợ từ cộng đồng, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi ngờ thẩm mỹ trái phép tại khách sạn, nhà trọ; khuyến khích người dân, người lao động tại các khách sạn, nhà trọ,… cung cấp thông tin, phản ánh khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ không phép", Sở Y tế TP.HCM đề xuất.

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, sáng 27/6, nạn nhân đến một khách sạn trên địa bàn phường 2, quận 10 (TPHCM) để thực hiện tiêm filler nâng ngực. Ít phút sau khi tiêm filler, nạn nhân bất ngờ xuất hiện tình trạng sùi bọt mép, tím tái rồi lâm dần vào ngưng tim, ngưng thở.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Gần 11h cùng ngày, bệnh nhân được gia đình và người thực hiện phẫu thuật đưa vào Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cấp cứu. Trước tình trạng nguy kịch, ngưng tuần hoàn hô hấp của bệnh nhân các bác sĩ lập tức đưa bệnh nhân vào khoa Hồi sức cấp cứu, tiến hành mọi thủ thuật xử trí theo phác đồ của Bộ Y tế nhưng không thành công.

Bệnh nhân được xác định tử vong ngoại viện lúc 12h38 ngày 27/6. Phía Bệnh viện đã trình báo sự việc tai biến thẩm mỹ cho Công an quận 10 và Sở Y tế TPHCM theo quy định. Thi thể bệnh nhân cũng được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm.