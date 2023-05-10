TP.HCM: Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 'lén lút' chở thi thể cô gái nâng ngực đến trại hòm

Xã hội 10/05/2023 15:26

Bác sĩ Phan Đức Hồng (61 tuổi), không gọi điện báo với gia đình mà chở thi thể cô gái nâng ngực về nhà vì muốn trực tiếp nói và chịu trách nhiệm với gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ báo VnExpress, ngày 10/5, ông Phan Đức Hồng (61 tuổi) bị TAND quận Bình Tân xét xử về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh thuộc trường hợp làm chết người", theo Điều 315 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 1-5 năm tù.

TP.HCM: Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 'lén lút' chở thi thể cô gái nâng ngực đến trại hòm - Ảnh 1
Bị cáo Phan Đức Hồng tại tòa hôm nay - Ảnh: VnExpress

Tại TAND quận Bình Tân, ông Hồng cho biết là bác sĩ chuyên khoa ngoại sản. Đầu năm 2021, ông gặp chị Lê trong lần đến khám ở bệnh viện. Chị Lê nói có nhu cầu thẩm mỹ nên xin số điện thoại của ông. 6 tháng sau, chị Lê gọi điện thoại xin tư vấn phẫu thuật nâng ngực, thẩm mỹ vùng kín. Ông báo giá 74 triệu đồng nhưng chị nói chỉ có 50 triệu nên không phẫu thuật ở bệnh viện mà nhờ phẫu thuật tại nhà bằng phương pháp gây tê.

Lúc này, bác sĩ Hồng không có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa thẩm mỹ. 

TP.HCM: Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 'lén lút' chở thi thể cô gái nâng ngực đến trại hòm - Ảnh 2
HĐXX xét hỏi bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP HCM, bị cáo Hồng khai thời điểm này dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên bị cáo đã mang bàn phẫu thuật, máy hút đờm, bóng thở… về trang bị tại nhà riêng như phòng phẫu thuật thẩm mỹ. 

Sáng 3/7/2021, chị T. đến nhà bị cáo để làm phẫu thuật như đã hẹn. Bị cáo yêu cầu chị T. vệ sinh cá nhân, đo huyết áp... và dặn "khi phẫu thuật nếu khó chịu phải nói".

Quá trình phẩu thuật ngực phải, bị cáo hỏi chị T nói bình thường, vẫn chịu đựng được. Sau khi làm xong một bên ngực, bị cáo Hồng thực hiện phẫu thuật bên ngực còn lại thì chị T. kêu đau và có biểu hiện suy hô hấp, tím tái trên mặt. 

TP.HCM: Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 'lén lút' chở thi thể cô gái nâng ngực đến trại hòm - Ảnh 3
Qúa trình bác sĩ nâng ngực nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bị cáo nghĩ chị T. bị sốc thuốc nên dừng phẫu thuật để hồi sức tích cực cho chị T. Bị cáo cho nạn nhân thở bình ô xy, hút đờm dãi...  Đến khi nghe tim chị T đập rời rạc, bị cáo tiếp tục tiêm thuốc chống sốc phản vệ, bóp bóng thở hỗ trợ. Khoảng 30 phút sau đó, nạn nhân tử vong. 

Lúc này, do bản thân không còn bình tĩnh nên vẫn ngồi bóp bóng thở cho chị T.

Sau đó, ông Hồng cùng con gái đưa thi thể khách hàng về Trà Vinh đã bị lạc đường. Khi trời tối, bị cáo tấp vào một trại hòm đề nghị khâm liệm thi thể với chi phí 20 triệu đồng. Chủ trại hòm thấy sự việc bất thường nên báo công an.

Sau khi chở nạn nhân về nhà, chồng chị Lê yêu cầu bác sĩ bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi con tổng cộng là hơn 2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Hồng không đồng ý mức bồi thường này. Con trai ông Hồng bồi thường cho gia đình chị Lê 100 triệu đồng nhưng họ không nhận.

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