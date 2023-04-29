Cảnh báo hiểm hoạ từ quảng cáo nâng ngực không cần phẫu thuật: Tiền mất tật mạng

Nghe lời nhân viên spa tư vấn, chị T.H.T (30 tuổi, Thanh Hóa) đã tới một thẩm mỹ viện tại Hà Nội để thực hiện “nâng ngực đệm mô lipid” với giá chỉ 10 triệu đồng. Trước khi nâng ngực, thẩm mỹ viện này cam kết nâng ngực không xâm lấn, không dùng thủ thuật, chỉ dùng máy tác động bên ngoài để kích các mô mỡ ngực phát triển. Sau đó, sẽ cấy mô lipid nhập khẩu vào mô mỡ dưới da bằng đầu cấy nano chuyên dụng…

Theo thông tin từ báo Kinh tế và đô thị, mới đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện (BV) T.Ư Quân đội 108 liên tục tiếp nhận các nữ bệnh nhân “nâng ngực đệm mô lipid”, “nâng ngực bằng sóng xung kích” tới khám trong tình trạng ngực đau, có hai khối cứng tại ngực.

Sau 14 ngày, thực hiện phương pháp “nâng ngực đệm mô lipid” chị T cảm thấy ngực có hai khối cứng bất thường. Sau đó, chị đã tới BV T.Ư Quân đội 108 khám.

Đồng thời, trước khi làm thủ thuật, nhân viên spa dùng 2 máy áp vào ngực để mát xa. “Tôi thấy họ lấy máu và giải thích sẽ tách mỡ (mỡ tự thân) từ máu để tiêm vào cơ thể. Sau đó, tôi được họ gây tê để tiến hành thủ thuật. Tôi thấy họ có tiêm khoảng 10 xilanh dung dịch có màu trắng vào người tôi” - chị T kể lại.

Bác sĩ Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E thăm, khám bệnh nhân - Ảnh: Kinh tế và đô thị

Tương tự, thời gian qua, BV E đã cấp cứu nhiều trường hợp tiêm nâng ngực. Đơn cử, mới đây, một phụ nữ 30 tuổi được một thẩm mỹ viện tại Hà Nội tiêm chất lạ vào ngực, sau 5 phút, ngực nhô lên, biến dạng, đau đớn, bóp ra chất lỏng sệt, được cơ sở giải thích là “thuốc tê pha nước muối”.

Theo lời kể của bệnh nhân, chị đến một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội nâng ngực bằng sóng xung kích. Nghe quảng cáo công nghệ này giúp tăng các mô cơ ở ngực, tăng size ngực ngay sau một lần. Đây là phương pháp độc quyền, không xâm lấn, không phẫu thuật, chỉ sau 60 phút sẽ cải thiện bộ ngực, chi phí 80 triệu đồng.

Họ giải thích rằng, về nguyên lý, sóng xung kích từ trường sẽ kích thích các mô mỡ ngực phát triển, sau một lần có thể thay đổi kích thước ngực đến 60 - 70%; sau 15 - 18 ngày đạt 80 - 90%.

Tuy nhiên, trong khi thực hiện, bệnh nhân phát hiện nhân viên spa tiêm chất lạ vào ngực mình, không đúng với quảng cáo "không xâm lấn". Sau 5 phút, ngực người phụ nữ nhô hẳn lên, biến dạng, đau đớn, bóp ra chất lỏng sệt, được nhân viên nói rằng "đó là thuốc tê pha nước muối". Nghi ngờ spa làm ăn khuất tất, chị đến BV E “cầu cứu”.

Nữ bệnh nhân sau khi chi 150 triệu đồng nâng ngực tại spa đã phải điều trị tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108 - Ảnh: báo Hà Nội mới

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, một trường hợp khác là chị B.T.H (26 tuổi, ở Hà Nội) đến một spa với mong muốn cải thiện vòng ngực. Chị H cũng đọc được thông tin quảng cáo nâng ngực mà không cần phẫu thuật của cơ sở này. Sau khi đến, chị được tư vấn nâng ngực bằng sóng xung kích kích thích nâng ngực.

“Chi phí ban đầu là 100 triệu đồng, nhưng sau đó, họ nói tôi có bệnh ở ngực, nên phải tăng thêm 50 triệu đồng để thực hiện kỹ thuật này. Lúc gây mê, tôi cũng không biết họ đã tiêm thuốc gì”, chị H chia sẻ.

Vài ngày sau, chị H. thấy đau nhức vùng ngực và đi kiểm tra tại phòng khám gần nhà. Kết quả chụp cộng hưởng từ tại đây cho thấy, xuất hiện các ổ dịch phía sau, bên trong và xung quang nhu mô tuyến vú hai bên. Quá hoang mang, chị đã tới bệnh viện để kiểm tra lại.

Theo Tiến sĩ Phạm Ngọc Minh, trên thực tế chưa có phương pháp nâng ngực nào mà không phải phẫu thuật. Hiện nay, các phương pháp “nâng vòng 1” phổ biến là độn túi hoặc cấy mỡ tự thân. Nếu chọn nâng ngực bằng chất liệu túi độn thì phải được công nhận bởi Bộ Y tế, hoặc chứng nhận của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Trường hợp nâng ngực bằng mỡ tự thân, cần được tư vấn và tiến hành bởi các bác sĩ và bệnh viện uy tín.

“Hiện tại, chưa có bằng chứng y văn nào trên thế giới về nâng ngực bằng huyết tương PRP hoặc bằng mỡ lấy từ máu. Do đó, tuyệt đối tránh ham rẻ mà nghe quảng cáo đưa các chất lạ vào cơ thể, dẫn đến không tương thích, thải loại, nhiễm trùng” - Tiến sĩ Phạm Ngọc Minh lưu ý.

Ngay cả với các chất được cấp phép sử dụng như filler, FDA cũng đưa ra khuyến cáo, không tiêm filler vào ngực, mông hoặc khoảng trống giữa các cơ. Bởi điều này dễ dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng, bao gồm tình trạng đau kéo dài, để lại sẹo, nhiễm trùng, biến dạng vĩnh viễn, thậm chí tử vong.