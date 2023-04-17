Người phụ nữ nhập viện "cầu cứu" sau khi nâng ngực bằng công nghệ "độc quyền"

Tin y tế 17/04/2023 12:34

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, tiếp nhận người phụ nữ 40 tuổi trong tình trạng xuất hiện nhiều khối sưng nề bất thường ở ngực, sờ lổn nhổn, đau nhức, có điểm vỡ chảy dịch mủ sau khi nâng ngực bằng công nghệ cấy noãn thực vật

Theo thông tin VietNamDaily, ThS.BS Phạm Duy Linh, khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân tới khám trong tình trạng xuất hiện nhiều khối sưng nề bất thường ở ngực, sờ lổn nhổn, đau nhức, có điểm vỡ chảy dịch mủ. Bệnh nhân được chẩn đoán bị nhiễm trùng lan tỏa nặng sau tiêm các chất không rõ nguồn gốc vào ngực.

Người phụ nữ nhập viện 'cầu cứu' sau khi nâng ngực bằng công nghệ 'độc quyền' - Ảnh 1
Sau 5 ngày được can thiệp, tình trạng viêm của bệnh nhân có cải thiện nhưng vẫn cần theo dõi thêm - Ảnh: VietNamDaily

Thông tin từ bệnh nhân, do tự ti với vòng một nhỏ, muốn nâng ngực nhưng sợ đụng chạm dao kéo. Thấy trên mạng xã hội quảng cáo nâng ngực không cần phẫu thuật, chỉ dùng máy mát xa tác động bên ngoài để kích các mô ngực phát triển. Sau đó, sẽ dùng đầu cấy nano chuyên dụng cấy noãn thực vật tươi vào mô mỡ dưới da giúp nâng ngực tự nhiên không đau đớn, không cần nghỉ dưỡng, chỉ làm một lần hiệu quả sử dụng trọn đời, chi phí rất phải chăng khoảng 20 triệu.

Thấy vậy, bệnh nhân tìm đến thẩm mỹ viện, nhân viên cơ sở đã tiêm rất nhiều xilanh một loại dung dịch có màu trắng và giải thích đây là noãn thực vật nhập khẩu, sản phẩm độc quyền của họ.

Nguồn tin thêm từ Dân trí, sau đó, bệnh nhân xuất hiện nhiều khối cứng bất thường, sưng nề, đau nhức, chảy dịch mủ ở ngực. 

Người phụ nữ nhập viện 'cầu cứu' sau khi nâng ngực bằng công nghệ 'độc quyền' - Ảnh 2
Trước khi nâng ngực cần tìm hiểu kỹ và đến cơ sở y tế uy tín, bác sĩ có chuyên môn để thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bệnh nhân đến khám, bác sĩ đã chỉ định cấy khuẩn, làm kháng sinh đồ và phẫu thuật chích rạch áp xe tháo mủ, làm sạch tổ chức mô ngực cho bệnh nhân.  Sau mổ, chị được chăm sóc vệ sinh hằng ngày, kết hợp điều trị kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. Sau 5 ngày, vết mổ tiến triển tốt hơn, tình trạng viêm nhiễm lan tỏa có cải thiện nhưng vẫn cần tiếp tục phải theo dõi, điều trị thêm.

Gần đây, một số bệnh viện tại Hà Nội đã tiếp nhận nhiều ca biến chứng nhiễm trùng sau nâng ngực không phẫu thuật bằng sóng xung kích hoặc cấy noãn thực vật. Đây thực sự là một hồi chuông cảnh báo. Chị em khi muốn cải thiện "vòng một" thì cần tìm hiểu thông tin thật kỹ, đến những cơ sở uy tín đã được cấp phép. Các phương pháp nâng ngực phổ biến hiện nay là độn túi hoặc cấy mỡ tự thân. Các phương pháp khác thường không đem lại hiệu quả cao hoặc bị cấm sử dụng trên thế giới như tiêm silicone.

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