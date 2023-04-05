TP HCM: Phát hiện thẩm mỹ viện nâng mũi, hút mỡ bụng hoạt động không phép

Thanh tra Sở Y tế nhận định cơ sở này chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Zing, ngày 5/4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ số 685 đường Lê Hồng Phong, (phường 10, quận 10) sau khi nhận được phản ánh của người dân.

Kiểm tra khu vực tiểu phẫu, đoàn chức năng ghi nhận có khách hàng được nhân viên thay băng sau khi thực hiện nâng mũi, hút mỡ bụng tại bệnh viện bên ngoài.

Trước cơ sở có biển hiệu “Natural thẩm mỹ tự nhiên”, bên trong có bố trí các khu vực tiếp nhận khách, tư vấn và tiểu phẫu. Trên website có đăng tải quảng cáo nâng mũi sụn sườn, nâng mũi Surgiform, nâng mũi cấu trúc Alar,…

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ một sổ tư vấn có ghi thông tin tư vấn nâng mũi cấu trúc, chỉnh xương; một sổ ghi chép thông tin khách hàng; các hàng hóa, trang thiết bị, dụng cụ y tế.

Cũng theo VietNamNet, trên website thammyviennatural.vn, cơ sở này đăng tải các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh như nâng mũi.

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong tạm giữ các hàng hóa, trang thiết bị, dụng cụ y tế tại cơ sở để làm căn cứ xử lý theo quy định. Ngoài việc yêu cầu cơ sở này ngừng hoạt đông, Thanh tra Sở Y tế còn bắt buộc tháo gỡ các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh tại thẩm mỹ viện cũng như trên các trang mạng xã hội.

Thanh tra Sở đang tiến hành tổng hợp hồ sơ, mời các cá nhân đến làm việc, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Thẩm mỹ viện Natural được giới thiệu nhiều trên Facebook, TikTok với những quảng cáo như "nâng mũi đẹp tự nhiên", "vẻ đẹp chuẩn tự nhiên". Năm 2020, cũng tại địa chỉ số 658 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, TP.HCM, Công ty TNHH MTV Y khoa và thẩm mỹ Natural được xác định có hành vi "cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động". Cơ sở bị đình chỉ 9 tháng và phạt 120 triệu đồng.

Trước đó, theo Sức khỏe và Đời sống, nhiều bệnh viện ở ở TP.HCM bị đình chỉ vì hoạt động "chui". Cụ thể, cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JONGJIN Việt Nam, địa chỉ số 212/31/1 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM bị xử phạt 160 triệu đồng do có vi phạm tại địa điểm kinh doanh Viện Thẩm mỹ Quốc tế JONGJIN (122 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM). Cơ sở này vi phạm 2 nội dung: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng. Buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo.

Một đơn vị khác là Bệnh viện chuyên khoa Mắt tại địa chỉ 355-365 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, bị xử phạt 4 triệu đồng do không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Khu vực phía ngoài và bên trong Viện thẩm mỹ Aries. Ảnh: VnExpress

Theo VnExpress, viện thẩm mỹ Aries (Bình Thạnh), từng gây tai biến khiến khách suýt mù, bị phạt 135 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Cụ thể, Thanh tra ghi nhận website của Viện thẩm mỹ Aries đăng nội dung các dịch vụ quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh thẩm mỹ, nhưng nơi đây chưa được cấp phép cho các hoạt động này. Ngoài ra, cơ sở hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Aries.

Hồi tháng 2, người phụ nữ 49 tuổi sau phẫu thuật mí mắt tại Viện thẩm mỹ Aries, mắt phải sưng bầm, chảy máu không cầm được, thị lực còn 1/10, phải nhập Bệnh viện Mắt TP HCM.

Bệnh viện Mắt báo cáo ca tai biến này cho Sở Y tế. Thanh tra Sở đã phối hợp Công an (PC06) và các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở Aries vào ngày 24/2.