"Đắm mình" nâng ngực giá rẻ không cần phẫu thuật, nhiều cô gái nhận cái kết "đắng": Bác sĩ cảnh báo điều gì?

Điển hình là trường hợp bệnh nhân T.H.T (30 tuổi, Thanh Hoá). Do tự ti với “vòng một” quá nhỏ, sau khi tìm hiểu, chị T. biết tới phương pháp “nâng ngực đệm mô lipid” không cần phẫu thuật, ngực đẹp nhanh và chi phí chỉ 10 triệu đồng. Vì thế, chị quyết định tới một thẩm mỹ viện tại Hà Nội để thực hiện.

Theo thông tin An ninh thủ đô, ngày 12/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, viện này đã liên tục tiếp nhận các trường hợp nữ bệnh nhân “nâng ngực đệm mô lipid”, “nâng ngực bằng sóng xung kích” tới khám trong tình trạng ngực đau và có hai khối cứng tại ngực.

Trong quá trình được gây tê để tiến hành thủ thuật, chị T. thấy nhân viên thẩm mỹ viện tiêm khoảng 10 xilanh dung dịch có màu trắng vào người. Sau thủ thuật, chị T. có yêu cầu spa cho biết chất lỏng đã tiêm vào người chị là gì nhưng nhân viên của cơ sở thẩm mỹ viện từ chối trả lời với lý do đó là sản phẩm độc quyền của bên họ, không thể tiết lộ.

Theo lời kể lại với bác sĩ, chị T. cho biết, trước khi thực hiện nâng ngực, thẩm mỹ viện cam kết nâng ngực không xâm lấn, không dùng thủ thuật, không can thiệp dao kéo. Chỉ dùng máy tác động bên ngoài để kích các mô mỡ ngực phát triển. Sau đó, sẽ cấy mô lipid nhập khẩu vào mô mỡ dưới da.

Sau gần nửa tháng sau nâng ngực, chị T. đến Bệnh viện 108 khám vì thấy ngực có hai khối cứng bất thường.

Nữ bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện E sau khi đi nâng ngực bằng sóng xung kích - Ảnh minh: An ninh thủ đô

Tại Bệnh viện E cũng vừa tiếp nhận một trường hợp nhập viện vì đi nâng ngực bằng sóng xung kích ở thẩm mỹ viện. Người phụ nữ này nghe lời quảng cáo, chi 80 triệu đồng để đi đại tu vòng 1. Trong quá trình thực hiện thủ thuật, chị này cũng phát hiện cơ sở làm đẹp tiêm chất lạ vào ngực mình nên đã yêu cầu nhân viên của thẩm mỹ viện dừng thủ thuật.

Sau đó, chị cảm thấy bên trong ngực của mình có rất nhiều chất lỏng, dạng gel. Nữ bệnh nhân đã mời công an tới làm việc. Sau đó, chị tới bệnh viện E khám.

Bác sĩ phát hiện vùng ngực 2 bên có vết tiêm với kích thước lớn, tấy đỏ, khi sờ vào thấy cục, khối lổn nhổn trong mô. Hình ảnh trên siêu âm thấy có khối tụ dịch lẫn khí nằm rải rác, lan tỏa trong mô vú, có khối nằm ở rất sâu. Bác sĩ chẩn đoán biến dạng ngực do tiêm chất lỏng, nghi là chất làm đầy, nguy cơ hỏng ngực nếu không điều trị kịp thời. Bệnh nhân được hút dịch lỏng, kết hợp dùng kháng sinh, giảm viêm…

Theo VietNamPlus thông tin thêm, các bác sĩ Bệnh viện 108 và Bệnh viện E cho biết, hiện chưa có phương pháp nâng ngực nào mà không phải phẫu thuật. Ngay cả với các chất được cấp phép sử dụng như filler cũng được khuyến cáo không nên tiêm vào ngực.

Một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện do biến chứng sau nâng ngực - Ảnh: VietNamPlus

“Chị em khi tới các cơ sở làm đẹp cần lưu ý khi tiêm, bơm chất lỏng vào người cần phải được thực hiện bởi người có chuyên môn. Vì người không có chuyên môn khi tiêm sẽ không nắm rõ nguyên tắc vô trùng, kỹ thuật tiêm cũng như những chất được phép hay không được phép đưa vào cơ thể sẽ rất nguy hiểm,” Tiến sỹ Phạm Ngọc Minh - Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

Đồng thời, Bác sỹ khuyến cáo, chị em làm đẹp để bản thân thấy tự tin hơn là nhu cầu rất chính đáng. Chị em khi quyết định muốn cải thiện “vòng 1” mình cần phải trang bị hiểu biết cơ bản về các phương pháp nâng “vòng 1” phổ biến như: độn túi hoặc cấy mỡ tự thân. Nếu chọn nâng ngực bằng chất liệu túi độn thì phải được công nhận bởi Bộ Y tế, hoặc chứng nhận FDA. Trường hợp nâng ngực bằng mỡ tự thân thì cần được tư vấn và tiến hành bởi các bác sĩ và bệnh viện uy tín.

“Hiện tại chưa có bằng chứng y văn nào trên thế giới về nâng ngực bằng huyết tương PRP hoặc bằng mỡ lấy từ máu. Tuyệt đối tránh ham rẻ mà nghe quảng cáo đưa các chất lạ vào cơ thể dẫn đến không tương thích thải loại, nhiễm trùng”.