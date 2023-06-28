Xử lý hành chính, phạt tù lên đến 10 năm với trường hợp làm lộ đề thi THPT Quốc Gia

Đáng chú ý, trong ngày thi đầu tiên, MXH đã xôn xao thông tin đề Ngữ Văn bị lộ trên MXH dù chỉ mới bắt đầu thi được hơn 20 phút.

Hôm nay 28/6, ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc Gia 2023 đã chính thức diễn ra. Trong đó, buổi sáng sẽ thi môn Ngữ Văn và chiều đối với môn Toán.

Như vậy so sánh giữa mốc thời gian quy chế thi quy định với thời điểm lan truyền hình ảnh đề thi cho thấy có dấu hiệu lọt đề. Đề thi lan truyền này giống 100% với đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VTC News, thời điểm đăng tải nội dung đề thi này thí sinh chưa hết 2/3 thời gian làm bài. Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT mới nhất, thí sinh sau khi hết 2/3 thời gian làm bài có thể nộp bài thi nhưng không được ra khỏi khu vực dự thi. Thí sinh phải di chuyển sang phòng chờ để đợi đến khi hết thời gian làm bài thi. Đồng thời, quy chế cũng yêu cầu giám thị thu lại đề, giấy nháp trước khi các thi sinh ra khỏi phòng thi.

Các thí sinh làm bài môn Văn trong khoảng thời gian 120 phút - Ảnh minh họa: Thanh Niên

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nắm được sự việc và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Ban chỉ đạo thi quốc gia, vụ việc trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định.

Trả lời về việc xử phạt đối với hành vi làm lộ đề thi THPT, dẫn tin từ báo An Ninh Thủ Đô, luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết đề thi THPT quốc gia được áp dụng chung cho tất cả các thí sinh thi tốt nghiệp trên phạm vi cả nước và thuộc phạm vi bí mật của Nhà nước. Theo Điều 1 Quyết định 809/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai nằm trong danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật.

Đề thi THPT Quốc Gia nằm trong danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật - Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Như vậy, các tài liệu có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia chưa công khai nằm trong danh mục bí mật của Nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục. Khi những tài liệu này chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố mà do một cá nhân làm lộ ra bên ngoài thì có thể bị coi là có hành vi làm lộ bí mật của Nhà nước.

Tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người làm lộ đề thi có thể bị xem xét kỷ luật theo quy định của cơ quan công tác, bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử lý hành chính, theo khoản 4, khoản 5 Điều 19 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức có hành vi làm lộ bí mật Nhà nước có thể bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với cá nhân; từ 40-60 triệu đồng với tổ chức, đồng thời bị buộc gỡ bỏ tài liệu bí mật Nhà nước đã làm lộ.

Trường hợp giáo viên (là người trực tiếp ra đề thi), những người trong Hội đồng ra đề thi, hoặc giám thị coi thi có hành vi làm lộ đề thi cũng bị coi là có hành vi gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu - 25 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong đó, hình thức kỷ luật cao nhất áp dụng đối với cán bộ là bãi nhiệm, với công chức và viên chức là buộc thôi việc.

Cũng theo luật sư Thu, trường hợp thí sinh dự thi vi phạm quy chế thi, để lọt đề thi ra ngoài trước khi hết 2/3 thời gian làm bài có thể bị đình chỉ thi hoặc các hình thức khác.

Nếu hành vi làm lộ bí mật Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, xét thấy có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hình sự về Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc Tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước. Với hành vi làm lộ đề thi THPT (thuộc độ tối mật), mức phạt tù cao nhất người phạm tội có thể phải đối mặt là 10 năm tù với lỗi cố ý; hoặc 7 năm tù với lỗi vô ý.

Trường hợp cá nhân có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ làm lộ đề thi; thực hiện hành vi này vì mục đích vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 BLHS 2015 sửa đổi với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.