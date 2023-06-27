Triệt phá 2 đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử: Tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vị vô cùng tinh vi

Xã hội 27/06/2023 13:39

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và Đội Quản lý thị trường số 11 – Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, theo thông tin từ Thanh Niên, qua công tác đảm bảo an ninh mạng và thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cuối tháng 5/2023, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát hiện 2 nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng (chủ yếu giao dịch qua Zalo, Facebook) để rao bán camera wifi, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vị hỗ trợ gian lận thi cử cho các trường hợp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 23/6, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) triệu tập H.N.H (31 tuổi, ngụ TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) để làm rõ hành vi tạo lập, sử dụng tài khoản Facebook "ảo" có tên "N.B" đăng tải nhiều bài viết quảng cáo "bán, cho thuê thiết bị siêu nhỏ để gian lận thi cử" trong các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội ở Lâm Đồng.

Qua đấu tranh, H. khai nhận trong quá trình kinh doanh trực tuyến, thấy nhiều người có nhu cầu mua thiết bị siêu nhỏ để gian lận thi cử nên H. đã sao chép các hình ảnh, bài viết từ các fanpage rao bán thiết bị gian lận thi cử và sử dụng tài khoản ảo để đăng tải bài quảng cáo. Khi khách hàng liên hệ thì H. mua lại thiết bị từ các fanpage ở Hà Nội và TP.HCM, bán lại với giá cao hơn để kiếm lời. H. khai thêm đã mua một bộ thiết bị về để dùng thử; tuy nhiên chưa kịp bán cho khách hàng thì bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Triệt phá 2 đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử: Tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vị vô cùng tinh vi - Ảnh 1
Công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật dùng để gian lận thi cử - Ảnh: Thanh Niên

Cũng liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Nhân Dân, sáng 26/6, PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) triệu tập L.K.P (sinh năm 2000, trú phường 10, TP Đà Lạt) và C.T.T.L (sinh năm 2000, trú phường 9, TP Đà Lạt). Qua đấu tranh, 2 trường hợp trên cho biết, thuê thiết bị gian lận thi cử qua Fanpage do nhóm đối tượng “N.Đ.G” ở Hà Nội quản trị, nhóm này còn tổ chức đường dây gian lận thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ bằng thiết bị công nghệ cao trên phạm vi cả nước trong nhiều năm qua. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo đơn vị thuộc Bộ Công an để hỗ trợ triệt phá.

Đến chiều 26/6, PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Đội Quản lý thị trường số 11 (Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng N.Đ.G (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh; tạm trú phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội), đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng N.Đ.G gồm 10 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 10 điện thoại đã được kết nối dây dẫn gắn 1 micro nhỏ và 10 tai nghe siêu nhỏ dạng hạt từ, kích thước khoảng 2mm; cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ gian lận thi cử.

Đối tượng N.Đ.G khai nhận, từ năm 2018, qua tìm hiểu nắm bắt được việc nhiều người có nhu cầu mua, sử dụng các loại thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật để phục vụ việc thi cử. Do đó, G đã liên hệ một số đối tượng khác, đặt hàng từ nước ngoài qua mạng để mua, lắp đặt, kinh doanh các loại thiết bị ngụy trang siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử để kiếm lời. Thời gian qua, N.Đ.G đã bán hàng trăm bộ thiết bị, với giá dao động từ 1 đến 6 triệu đồng/thiết bị, tùy loại.

Triệt phá 2 đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử: Tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vị vô cùng tinh vi - Ảnh 2
Đối tượng N.Đ.G cùng tang vật vụ việc - Ảnh: báo Nhân Dân

Đáng chú ý, nhiều năm qua, N.Đ.G còn tổ chức đường dây “bao đậu” trong các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho nhiều người trên cả nước, với hình thức cho thí sinh thuê bộ thiết bị gian lận thi cử như trên, với giá dao động từ 5 đến 14 triệu đồng mỗi loại chứng chỉ. Sau khi thí sinh vào phòng thi và gửi đề ra ngoài, nhóm đối tượng giải đề và đọc vào phòng thi.

Cơ quan chức năng đang đấu tranh mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:   gian lận thiết bị gian lận gian lận thi cử

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