Phát hiện đường dây sản xuất, mua bán trà sữa bẩn: Cơ sở lụp xụp, nhái thương hiệu, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng

Xã hội 27/06/2023 13:22

Từ một cửa hàng trà sữa tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã phát hiện đường dây sản xuất và mua bán trà sữa giả, với số lượng lớn.

Theo thông tin từ báo Công Lý, mới đây, qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng liên ngành gồm Công an TP. Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh đồ pha chế của Đặng Quốc Toàn (ở phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa).

Quá trình kiểm tra phát hiện, hộ kinh doanh này đang có một số loại nguyên liệu trà sữa là trà đen Lộc Phát và Lục trà lài Lộc Phát. Toàn bộ số nguyên liệu này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì của Công ty TNHH trà Lộc Phát (ở TP. Hồ chí Minh).

Kết quả giám định cho thấy, số bao bì trà đen và lục trà lài được cơ quan Công an thu giữ tại cơ sở kinh doanh của ông Đặng Quốc Toàn, đều không phải do Công ty TNHH trà Lộc Phát sản xuất.

Sau đó, Công an TP Thanh Hóa đã lập chuyên án đấu tranh và phát hiện đường dây sản xuất, mua bán trà sữa giả nhãn mác của Công ty trà Phúc Lộc và Phúc Long.

Phát hiện đường dây sản xuất, mua bán trà sữa bẩn: Cơ sở lụp xụp, nhái thương hiệu, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng - Ảnh 1
Lực lượng Công an kiểm tra số tang vật thu giữ - Ảnh: VTV

Bước đầu xác định, các đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh đã câu kết với nhau để sản xuất, mua bán trà sữa giả. Sau đó, các đối tượng trên đã chào hàng và bán cho nhiều đầu mối khác nhau tại Lâm Đồng, Thanh Hóa, Hưng Yên…

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ VTV, cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Phát hiện đường dây sản xuất, mua bán trà sữa bẩn: Cơ sở lụp xụp, nhái thương hiệu, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng - Ảnh 2
Nhóm đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: báo Công Lý

6 đối tượng bị khởi tố và bắt giữ gồm: Đỗ Trọng Nghĩa (sinh năm 1980 ở phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh); Đồng Ngô Minh Hiếu (sinh năm 1987 ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1982); Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1981) đều ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; Dương Văn Thạo (sinh năm 1991 ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và Đặng Quốc Toàn (sinh năm 1978 ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa).

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