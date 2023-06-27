Phía bên trong căn nhà, nơi đặt quan tài và di ảnh Hiếu, đông bà con họ hàng vây quanh. Tiếng khóc xé lòng của người mẹ ôm chặt cỗ quan tài đặt giữa nhà, thỉnh thoảng lại nức nở gọi tên con khiến ai cũng rơi nước mắt.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trưa 26/6, gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu (nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách trên đèo Vi ô Lắc) đã tổ chức tang lễ. Trong không khí tang thương, ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng lại càng u buồn hơn bao giờ hết.

"Nó bảo mấy tháng rồi chưa về nên xin ban huấn luyện ghé về nhà chơi mấy hôm. Nó gọi điện thoại hẹn tôi khoảng trưa 25/6 ra quốc lộ đón chở về nhà. Vậy mà mấy tiếng sau tôi nhận tin con tôi mất rồi", ông Võ Thanh Sơn, cha của Hiếu, buồn rầu chia sẻ.

Trả lời với PV Dân Trí, ông Võ Thanh Sơn - bố của Hiếu, không giấu nổi nỗi niềm xót xa con. Ông cho biết khi gần về tới nhà, Hiếu còn điện thoại dặn bố ra đón.

Ông Võ Thanh Sơn thất thần trước sự ra đi đột ngột của con trai - Ảnh: Dân Trí

Ông Sơn cho biết, vợ chồng ông chỉ có 2 người con, Hiếu là con trai út. Từ khi còn học tiểu học, Hiếu đã bộc lộ năng khiếu với quả bóng tròn. Năm lớp 5, Hiếu tham gia giải bóng đá phong trào của huyện. Sau giải đấu, Hiếu được chọn vào đội U11 của tỉnh Quảng Ngãi đi thi đấu ở Đắk Lắk.

Hiếu thi đấu khá nổi bật trong màu áo của đội U11 Quảng Ngãi nên lọt vào "mắt xanh" của huấn luyện viên nhiều đội bóng đá lớn. Kết thúc giải đấu, ban huấn luyện SHB Đà Nẵng liên hệ với ông Sơn xin cho Hiếu đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Thời điểm đó, gia đình ông Sơn vô cùng khó khăn song cả Hiếu và chị gái của Hiếu đều chăm học, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Ông Sơn chỉ mong con học hành đến nơi đến chốn để thoát khỏi cảnh nghèo. Vậy nên ông do dự khi ban huấn luyện SHB Đà Nẵng muốn nhận Hiếu về đào tạo.

"Cho cháu ra SHB Đà Nẵng phải xa nhà, sợ ảnh hưởng đến việc học. Vợ chồng tôi đắn đo lắm nhưng sau đó cũng để Hiếu đi. Trước tiên là cho con thỏa sức theo đuổi đam mê, sau nữa tôi cũng là người mê bóng đá. Tôi mơ một ngày thấy con khoác áo đội tuyển quốc gia", ông Sơn nói.

Rời quê nhà, Hiếu đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Ngoài tập luyện bóng đá, Hiếu còn nỗ lực học văn hóa. Sau nhiều năm học tập tại SHB Đà Nẵng, Hiếu về thi đấu cho đội tuyển trẻ Quảng Nam. Tại đây, Hiếu được đá ở vị trí tiền vệ rồi tiền đạo.

Từ khi theo đuổi quả bóng tròn, thời gian Hiếu dành cho gia đình Hiếu rất ít. Chỉ những dịp lễ, Tết, Hiếu mới có thời gian về nhà. Mỗi dịp về quê, Hiếu lại theo ông Sơn rong ruổi trên bãi bồi sông Trà Khúc làm việc đồng áng, cắt cỏ nuôi bò.

Khoảng sân nhỏ bao trùm bởi không khí tang thương - Ảnh: báo Giao Thông

Theo nguồn tin từ VTC News, sự việc đau lòng xảy ra ngày 25/5 khi đội Trẻ Quảng Nam trở về sau chiến thắng 5-0 trước CLB Gama Vĩnh Phúc ở lượt đi giải hạng Nhì Quốc gia. Trận đấu được tổ chức tại sân vận động tỉnh Kon Tum. Xe gặp trục trặc kỹ thuật và xảy ra tai nạn ở đèo Vi Ô Lắc, thuộc địa phận huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ việc khiến cầu thủ Võ Minh Hiếu tử vong, bên cạnh đó còn có 2 cầu thủ Lương Quang Huy, Nguyễn Phi Hùng và một cổ động viên gặp chấn thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận thông tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi thư chia buồn. VFF trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu; thăm hỏi, trao tiền cho hai cầu thủ Lương Quang Huy, Nguyễn Phi Hùng và cổ động viên đi cùng đang được điều trị tại bệnh viện.

FIFA treo cờ rủ tưởng nhớ Võ Minh Hiếu - Ảnh: VTC News

Cũng theo nguồn trên, ngày hôm qua (26/6), FIFA đã treo cờ rủ để tưởng nhớ đến cầu thủ Võ Minh Hiếu - người ra đi sau vụ lật xe của CLB Trẻ Quảng Nam. "FIFA treo cờ rủ tại trụ sở chính để tưởng nhớ cầu thủ Võ Minh Hiếu, người qua đời trên chiếc xe buýt gặp nạn của đội Trẻ Quảng Nam trên đường về nhà từ giải hạng Nhì", FIFA đưa ra thông báo về nghi thức đặc biệt.