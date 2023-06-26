Tang lễ đẫm nước mắt của cầu thủ trẻ vắn số, tử vong do TNGT ở đèo Vi ô Lắc: Nỗi đau bao trùm căn nhà nghèo nơi ốc đảo

Xã hội 26/06/2023 16:41

Ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng của gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn trở nên đượm buồn khi tổ chức lễ tang cho cầu thủ Võ Minh Hiếu.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trưa 26/6, gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu (nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách trên đèo Vi ô Lắc) đã tổ chức tang lễ. Trong không khí tang thương, ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng lại càng u buồn hơn bao giờ hết.

Phía bên trong căn nhà, nơi đặt quan tài và di ảnh Hiếu, đông bà con họ hàng vây quanh. Tiếng khóc xé lòng của người mẹ ôm chặt cỗ quan tài đặt giữa nhà, thỉnh thoảng lại nức nở gọi tên con khiến ai cũng rơi nước mắt.

Tang lễ đẫm nước mắt của cầu thủ trẻ vắn số, tử vong do TNGT ở đèo Vi ô Lắc: Nỗi đau bao trùm căn nhà nghèo nơi ốc đảo - Ảnh 1
Khoảng sân nhỏ bao trùm bởi không khí tang thương - Ảnh: báo Giao Thông

Ngồi ở khoảnh sân trước, ông Võ Thanh Sơn lâu lâu lại kéo vạt áo lên lau nước mắt. Người đàn ông cứng cỏi một đời cần mẫn bám bãi bồi trên sông Trà mưu sinh kiếm tiền nuôi con và hi vọng nhưng giờ đã không thể cầm được nước mắt trước mất mát tức tưởi đã cướp đi người con trai duy nhất.

Ông Sơn kể: Hôm vừa rồi cháu còn khoe là đá xong vài trận banh sẽ về thăm nhà. Ngờ đâu, đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con. Hiếu ơi!, ông Sơn bật khóc.

Tang lễ đẫm nước mắt của cầu thủ trẻ vắn số, tử vong do TNGT ở đèo Vi ô Lắc: Nỗi đau bao trùm căn nhà nghèo nơi ốc đảo - Ảnh 2
Bố của cầu thủ trẻ bật khóc khi nhắc vê cậu con trai vắn số - Ảnh: Báo Giao Thông

Bà Lê Thị Thu, nhà cạnh bên cho biết, gia đình ông Sơn bà Hương rất khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào mấy sào đất canh tác nông nghiệp hoa màu và chăn nuôi gia súc nhưng đều dốc sức lo cho con trai.

“Ai mà ngờ trong chuyến đi thi đấu định mệnh đó ông bà mất đi người con trai độc nhất. Nhìn vậy ai mà không đứt ruột”, bà Thu nói.

Như đã đưa tin trước đó, theo nguồn tin từ VTV, chiều 25/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo về vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày trên đèo Vi Ô Lắc khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng xác định, sau khi bị mất phanh, xe khách mang BKS 92B-002.72 do tài xế Huỳnh Nhất Tùng (SN 1970, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đã va chạm với xe ô tô con BKS 51G-059.91 do tài xế Huỳnh Thiên Dương (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi Kon Tum.

Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô tải BKS 77H-045.22 do tài xế Nguyễn Hữu Vĩnh (SN 1993, trú tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi Kon Tum. Sau khi va chạm, xe khách chở Câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam lao vào ven đường và lật ngang.

Tang lễ đẫm nước mắt của cầu thủ trẻ vắn số, tử vong do TNGT ở đèo Vi ô Lắc: Nỗi đau bao trùm căn nhà nghèo nơi ốc đảo - Ảnh 3

Tang lễ đẫm nước mắt của cầu thủ trẻ vắn số, tử vong do TNGT ở đèo Vi ô Lắc: Nỗi đau bao trùm căn nhà nghèo nơi ốc đảo - Ảnh 4
 Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTXVN

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum cũng xác định, khi xảy ra tai nạn, trên xe khách của Câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam có 34 người.

Nạn nhân tử vong là Võ Minh Hiếu (SN 2002, cầu thủ, trú tỉnh Quảng Ngãi). 3 nạn nhân bị thương là Phan Văn Hai (SN 1959), Nguyễn Phi Hùng (cầu thủ, SN 2002, trú tỉnh Quảng Nam) và Lương Quang Huy (cầu thủ, SN 1999, trú tỉnh Quảng Nam).

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