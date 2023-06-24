Thông tin mới vụ bé gái 3 tháng tuổi bị người tình của mẹ bạo hành: 2 bên nội ngoại đều không nhận nuôi dưỡng

Xã hội 24/06/2023 20:35

Ngày 24/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bé N.N.T.C (Gần 4 tháng tuổi, ngụ thường trú phường 3, TP Đà Lạt) đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng chăm sóc cho đến khi có phương án khác.

Liên quan đến vụ bé gái hơn 3 tháng tuổi ở Lâm Đồng bị người tình của mẹ bạo hành, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bé N.N.T.C (ngụ thường trú phường 3, TP Đà Lạt) đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng chăm sóc cho đến khi có phương án khác.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, cháu C. đã hoàn toàn bình phục.

Tuy nhiên, sau khi cháu hoàn toàn bình phục thì gia đình nội ngoại không nhận chăm sóc. Trong khi đó, Nguyễn Phúc Hồng Ân là mẹ của bé lại có liên quan đến vụ án mà bé là nạn nhân. Ngoài ra, hiện tại Ân cũng đang trong tình trạng không đủ điều kiện chăm sóc bé nên cơ quan chức năng thống nhất để Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng chăm sóc trước khi có phương án khác.

Thông tin mới vụ bé gái 3 tháng tuổi bị người tình của mẹ bạo hành: 2 bên nội ngoại đều không nhận nuôi dưỡng - Ảnh 1
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và chính quyền TP Đà Lạt đã nỗ lực cứu sống và chữa lành cho cháu bé - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Như đã đưa tin trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 22/5, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố tội giết người, bắt tạm giam đối với Trần Hoài Thương (ngụ phường 2, TP Đà Lạt).

Tại cơ quan điều tra, Thương khai nhận có quan hệ tình cảm với Nguyễn Phúc Hồng Ân. (mẹ cháu bé) và thường xuyên đến ở cùng phòng trọ. Thấy cháu thường quấy khóc nên Thương bực tức.

Thông tin mới vụ bé gái 3 tháng tuổi bị người tình của mẹ bạo hành: 2 bên nội ngoại đều không nhận nuôi dưỡng - Ảnh 2
Bé N.N.T.C bị người tình của mẹ hành hạ đến gãy chân tay, chấn thương não - Ảnh: Tuổi Trẻ

Thương nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu. Ngày 14 và 15/4, Thương dùng tay tát vào mặt bé. Ngày 19/5, Thương lấy núm vú giả (dùng trong bình sữa trẻ nhỏ) đặt vào miệng cháu rồi dán băng keo quanh miệng để bé gái 3 tháng tuổi không khóc.

Khi thấy cháu khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném nhiều cái vào người cháu.

Đến 17h ngày 20/5, khi cho cháu uống sữa, cháu không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, ọc sữa ra ngoài. Thương lắc bé thật mạnh, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Thời điểm Thương bạo hành cháu bé, người mẹ là Hồng Ân. có mặt tại phòng trọ. Trước khi đánh cháu Châu, khoảng 1h sáng 20/5, Thương đã sử dụng ma tuý đá.

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