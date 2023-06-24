Hiệu trưởng viết 'tâm thư' xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe giữa trời nắng

Xã hội 24/06/2023 10:32

Liên quan đến sự việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ô tô sau chuyến đi dã ngoại, hiệu trưởng nhà trường vừa có 'tâm thư' gửi phụ huynh xin lỗi và nhận trách nhiệm về sự việc.

 

Dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ô tô sau chuyến đi dã ngoại, hiệu trưởng Trường tiểu học Archimedes Academy Vũ Thị Bảo Trâm đã chính thức có "tâm thư" xin lỗi và nhận trách nhiệm với phụ huynh. 

Hiệu trưởng viết 'tâm thư' xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe giữa trời nắng - Ảnh 1
Trường tiểu học Archimedes Academy

"Như đã thông tin chi tiết tới quý cha mẹ học sinh về sự việc, tôi là Hiệu trưởng của Trường Tiểu học Archimedes Academy cùng toàn thể BGH Nhà trường và các thầy cô giáo xin gửi tới Quý vị lời xin lỗi chân thành.

Sự cố đáng tiếc đã xảy ra và hiện tại cháu bé an toàn là điều may mắn nhất đối với chúng tôi, Nhà trường nghiêm túc nhận trách nhiệm với cha mẹ học sinh và đã có văn bản tường trình lên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy.

Chúng tôi biết phụ huynh học sinh và các bạn đặt ra nhiều câu hỏi và nhiều chữ "nếu" bởi vấn đề này không phải là chuyện nhỏ. Vì thế, một lần nữa Nhà Trường, toàn thể Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và người có liên quan xin cúi đầu nhận lỗi, cam kết không có bất cứ sự cố nào xảy ra gây bất an và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lí của các con học sinh và gia đình", hiệu trưởng Vũ Thị Bảo Trâm viết.

Hiệu trưởng viết 'tâm thư' xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe giữa trời nắng - Ảnh 2
Về sức khỏe, tâm lý học sinh, trường này thông tin: 'Tâm lý học sinh ổn định. Sau khi ăn và nghỉ trưa, học sinh tiếp tục chương trình trải nghiệm vui vẻ với bạn bè và thầy cô' - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, theo báo cáo của Trường tiểu học Archimedes Academy, ngày 22/6, học sinh tham gia dã ngoại tại Bát Tràng (H.Gia Lâm, Hà Nội) theo kế hoạch và quay trở lại trường vào lúc 12 giờ 10. Xe dừng đỗ khoảng 10 phút để trả học sinh, giáo viên đã chủ quan bỏ qua việc điểm danh học sinh khi xuống xe, dẫn đến việc bỏ sót một học sinh đang ngủ trên xe. 

Khoảng 12 giờ 30, giáo viên phát hiện thiếu một học sinh nên các thầy cô giáo chia nhau đi tìm, đồng thời liên hệ với lái xe. 12 giờ 40, giáo viên nhận được thông tin đồng thời từ lái xe và mẹ của học sinh. Lái xe lập tức đưa học sinh quay trở lại và có mặt tại trường lúc 12 giờ 45.

Ban giám hiệu nhà trường đã gặp cha mẹ học sinh để xin lỗi và họp tiến hành kiểm điểm những cá nhân có liên quan. 

 

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