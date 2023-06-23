Hà Nội: Đang di chuyển, xe buýt bất ngờ cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét

Trong lúc di chuyển tại lối lên đường Vành đai 3, chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 23/6, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 13h40 cùng ngày tại lối lên đường Vành đai 3 trên cao.

Xe buýt cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh: VTC News

Vào thời gian trên, chiếc xe buýt mang BKS 29B-193.xx đang di chuyển tại lối lên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đối diện số 281 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đội CSGT số 7 cũng huy động cán bộ tới hiện trường để phân luồng giao thông.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VTC News, vụ cháy khiến giao thông ùn tắc, Đội CSGT số 7 tạm hướng dẫn phương tiện lưu thông chiều từ Đại lộ Thăng Long đi đường Khuất Duy Tiến, không đi vào đường Vành đai 3 trên cao.

Về thiệt hại, một số nhân chứng trả với PV Dân Trí cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, chiếc xe buýt không có hành khách, không gây thiệt hại về người.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cháy,

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