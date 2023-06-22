Tại thời điểm diễn ra vụ án, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bé Lê Thị Nhật Linh đã mất tích ngày 24/3/2017 khi đang trên đường đến trường tiểu học Mutsumi ở thành phố Matsudo.

Vụ án bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt bị sát hại ở tỉnh Chiba (Nhật) vào tháng 3/2017 đã gây rúng động dư luận. Đến nay sau hơn 6 năm, nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai với người ở lại.

Nghi phạm Kamimasa Shibuya (40 tuổi) bị cảnh sát Nhật Bản bắt giam sau khi tìm thấy mẫu ADN và tóc của Nhật Linh trong xe hơi của Shibuya. Nghi phạm này là chủ tịch hội học sinh tại ngôi trường bé Linh đang theo học.

Thi thể của bé được tìm thấy 2 ngày sau, tại một mương nước ở thành phố Abiko thuộc tỉnh Chiba. Bé Nhật Linh được cho là bị bóp cổ chết do khám nghiệm pháp y phát hiện nhiều dấu vết trên cổ cô bé.

Kẻ sát nhân Shibuya - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/7/2018, chánh án Tòa án tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya vì tội sát hại bé Nhật Linh. Cơ sở cho phán quyết này là DNA của bị cáo được tìm thấy trên xác của nạn nhân và vết máu tìm thấy trên xe ô tô của kẻ thủ ác có chứa DNA của nạn nhân.

Mặc dù tôn trọng pháp luật Nhật Bản nhưng anh Lê Anh Hào, cha đẻ bé Nhật Linh, đã không đồng ý với phán quyết này và đã kháng cáo lên Tòa án Cấp cao Tokyo, trong đó có đề nghị tuyên án tử hình với kẻ thủ ác.

Ngày 23/3, Tòa án Cấp cao Tokyo đã bác đơn kháng cáo, đồng thời quyết định giữ nguyên bản án chung thân đối với kẻ sát nhân này.

Bố bé Nhật Linh từng xin hàng triệu chữ ký để đòi công bằng cho con gái - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trả lời PV báo Dân Trí vào cuối tháng 10/2022, mẹ bé Nhật Linh đau đớn khi nhớ lại những tháng ngày như "địa ngục" khi mất con. "Không bao giờ chúng tôi quên được ngày đó. Toà dân sự đã xử hung thủ phải bồi thường cho gia đình 70 triệu yên, tương đương hơn 10 tỷ đồng nhưng hắn không có đồng tiền nào bồi thường. Hắn chỉ có một toà nhà mà toà nhà đó lại đem cắm ngân hàng vay nợ 40 triệu yên. Bây giờ chúng tôi muốn phát mãi bán toà nhà đó thì phải nộp tiền bảo lãnh tương đương số nợ. Chúng tôi đã cầm cố hết tài sản, nhà cửa ở Việt Nam để chuẩn bị gần đủ số tiền đưa ngân hàng và tiền tham gia đấu giá.

Hiện hung thủ vẫn đang cho thuê tòa nhà, dùng tiền đó để trả góp cho ngân hàng và dư ra một khoản. Nếu không phát mãi, hung thủ vẫn còn tiền và khi ra tù vẫn còn nhà để về sống ngang nhiên. Hung thủ phải trả giá cho tội ác của hắn", mẹ nạn nhân tâm sự trong phẫn uất khi nghĩ về đứa con gái tội nghiệp.

Đến nay, sau hơn 6 năm kể từ ngày diễn ra vụ việc, theo thông tin từ VnExpress, bố mẹ của bé Linh vẫn chưa về nước, vì nghĩ "nếu về như vậy thì không thể nhắn nhủ gì với hương hồn con". Hiện, cả hai đã mở nhà hàng Việt Nam ở Fukushima, tiếp nối tâm nguyện "làm cầu nối Việt - Nhật" của con gái.

Bố mẹ cháu Linh ở lại Nhật để hoàn thành tâm nguyện của con gái - Ảnh: VnExpress

Được biết, trước đó, bé từng chia sẻ với họ hàng ước mơ "trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản".

"Cháu nói muốn nấu món Việt Nam cho những người bạn Nhật Bản. Tôi muốn tiếp nối tâm nguyện con gái thông qua ẩm thực để nhiều người quan tâm tới Việt Nam hơn", bố bé Linh chia sẻ.