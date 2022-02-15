Vụ bé Nhật Linh bị sát hạt tại Nhật sau 5 năm: "Bố mẹ cháu vẫn chưa nhận đồng xu nào gọi là tiền bồi thường"

Trước nhiều thông tin không chính xác liên quan đến số tiền gia đình được bồi thường sau cái chết của con gái, mẹ nạn nhân tiết lộ những "oan khuất" đằng sau.

Liên quan đến vụ bé Nhật Linh - em bé 9 tuổi người Việt bị sát hại ở Nhật Bản, mới đây, ngày 15/2, gia đình nạn nhân vừa nhận được thông báo của cơ quan thi hành án liên quan đến tiền bồi thường của hung thủ sát hại con. Nén lại đau đớn khi buộc phải dừng kháng cáo với lý do không đủ thẩm quyền theo kiện, gia đình bé Nhật Linh tiếp tục phải chịu oan khuất hơn khi nhận được thông báo của cơ quan thi hành án thuộc tòa dân sự. Bị cáo Shibuya Yasumasa (Ảnh: JP TIMES) Dẫn tin từ Người Lao Đông ngày 24/9/2021, Tòa án Nhật Bản đã ra phán quyết buộc kẻ sát hại bé Nhật Linh hồi năm 2017 phải bồi thường 70 triệu yên (khoảng 14 tỷ đồng) cho cha mẹ em. Tuy nhiên, trong giấy vừa gửi đến cho gia đình ngày hôm nay 15/2, gia đình gần như không thể đòi được số tiền này vì nhiều lý do.

Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, tòa dân sự gửi giấy đến cho gia đình thông báo: Theo định giá phát mãi của họ, tài sản hiện có của hung thủ chỉ có trị giá hơn 19 triệu yên (gần 4 tỷ đồng). Không những vậy, tên sát nhân cũng đang nợ ngân hàng hơn 37 triệu yên (gần 8 tỷ đồng) vay từ nhiều năm trước, khi căn nhà vẫn mới, giá trị còn cao. Còn căn nhà hiện tại đã cũ, giá trị đã giảm, chỉ bằng một nửa tiền nợ ngân hàng. Vì thế, họ không thể tiến hành cưỡng chế và phát mãi tài sản, bồi thường cho gia đình. Thông báo của tòa dân sự liên quan đến việc bồi thường cho gia đình Nhật Linh. (Ảnh:Pháp Luật và Bạn đọc) Thời gian qua, không ít lời đồn thổi liên quan đến tiền bồi thường khiến mẹ bé Nhật Linh liên tục phải lên tiếng: "Bây giờ gia đình mà quyết tâm cưỡng chế thì phải đặt cọc số tiền tương đương khoản nợ ngân hàng là 8 tỷ cộng thêm tiền phí cưỡng chế nữa. Trong khi giá trị tài sản của hung thủ có 4 tỷ. Thế nên từ nay đừng ai đồn thổi 70 triệu yên với 14 tỷ nữa mà oan ức cho gia đình nhé.

Bố mẹ cháu chưa nhận đồng xu nào gọi là tiền bồi thường. Vừa mất con vừa mất của rồi suốt cuộc đời lại bị mang tiếng thì cay đắng oan ức lắm!". Chị cũng chia sẻ thêm, gia đình cảm thấy khó hiểu về cách định giá của cơ quan thi hành án và cũng thấy có phần vô lý khi giá nhà của thủ phạm thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung. Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, ngày 24/3/2017, bé Nhật Linh đi bộ đi học ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Cô giáo và các bạn của Nhật Linh không thấy em đến trường. Theo cáo trạng, hung thủ được xác nhân là Shibuya, người đã kéo bé vào xe và xâm hại trước khi siết cổ vào ngày 24/3/2017, sau đó vứt xác ở gần một rãnh thoát nước ở thành phố Abiko thuộc tỉnh Chiba. Cảnh sát đã bắt giữ người này sau khi thu thập được bằng chứng như mẫu ADN và tóc của Nhật Linh trong xe hơi của ông ta. Cha nạn nhân, ông Lê Anh Hào làm đơn đòi tuyên án tử hình cho bị cáo Shibuya. Tại phiên tòa hồi tháng 7/2018, chánh án tòa án tỉnh Chiba đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya vì tội sát hại bé Nhật Linh. Theo Kyodo News, nghi phạm khi đó không nhận tội. Phán quyết dựa trên bằng chứng ADN của bị cáo được tìm thấy trên thi thể nạn nhân và vết máu tìm thấy trên xe ô tô của kẻ thủ ác có chứa ADN của nạn nhân. Đến tháng 3/2021, Toà án cấp cao Tokyo đưa ra quyết định cuối cùng là y án chung thân đối với bị cáo, bác bỏ kháng cáo của các công tố viên và luật sư bào chữa cho bị cáo. Nhật Bản có điều luật quy định một bị cáo không thể bị tăng án so với phán quyết ở tòa phúc thẩm, nếu phía công tố viên không tiến hành kháng cáo. Vì vậy, bị cáo sẽ không bị tuyên án tử hình trong vụ này.

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