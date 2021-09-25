Trong phán quyết của mình, thẩm phán Tsuyoshi Momosaki tuyên bố bị cáo Shibuya đã phạm tội đồng thời chia sẻ "chúng tôi chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau của việc cuộc sống của một đứa trẻ đã bị cướp đi khi mới 9 tuổi và nỗi thống khổ về tinh thần của bố mẹ cô bé, người đã trông mong cô bé lớn lên, là không thể đo đếm".

Ngày 24/9, Tòa án Cấp cao Tokyo (Nhật Bản) đã ra phán quyết buộc bị cáo Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh hồi năm 2017, phải bồi thường tổng cộng 70 triệu yên (khoảng 634.000 USD ~ hơn 14 tỷ đồng) cho gia đình nạn nhân. Về phần thi hành án, Tòa y án tù chung thân với bị cáo, sau nhiều lần bên nguyên và bên bị liên tục kháng cáo.

Nói về việc được đền bù, chị Nguyên viết: "Ngày hôm nay 24/9/2021 thì toà án dân sự Tokyo đã đưa ra xét xử nghi phạm, họ tuyên y phải bồi thường cho gia đình chúng tôi khoảng 70 triệu yên, hơn 5 năm qua chúng tôi đi tìm công lý là cả một chặng đường đầy đớn đau gian khổ. Tổn thất về mọi mặt".

Trước thông tin này, gia đình bé Nhật Linh đã lên tiếng. Chị Nguyên, mẹ nạn nhân đã vô cùng buồn lòng vì nhiều người bàn tán về số tiền mà gia đình sẽ được đền bù. Theo chị, hơn 5 năm trời gia đình đã tranh đấu kiện hình sự nhưng tòa án cấp cao Tokyo đã không xử tử hình nghi phạm.

Mẹ Nhật Linh bức xúc chuyện mạng xã hội bàn tán số tiền bồi thường gia đình - Ảnh: Internet

Mẹ bé Nhật Linh cho rằng tiền bạc không thể đền bù được những gì gia đình đã phải chịu đựng khi mất con. Chị cho biết: "Cho dù số tiền có là bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể so được với mạng sống của con tôi. Nỗi đau này với chúng tôi không thể đo được bằng tiền".

Chưa hết, mẹ bé Nhật Linh còn cực kỳ bức xúc và cay đăng khi mạng xã hội bàn tán về số tiền bồi thường. "Thấy mọi người bình luận ở khắp nơi nào là "70 triệu yên là bố mẹ bé cũng sống sung túc tới già rồi cũng được an ủi rồi" nhưng sao mọi người không nghĩ tới chuyện nghi phạm có khả năng bồi thường hay không mà đã quy ra tiền Việt xong rồi bàn tán. Nghe cay đắng thế?".

Bố bé Nhật Linh miệt mài đòi lại công bằng cho con - Ảnh: Internet

Chị Nguyên cũng cho hay khi bé Nhật Linh chưa xảy ra chuyện đau lòng thì gia đình đã có một cuộc sống ổn định. Gia đình cũng không ngồi đợi bồi thường mà lao động bình thường như nhiều người khác.

Trước kia, khi mà Tòa dân sự chưa tuyên, khi mà gia đình còn đang gồng lên để đi đòi công lý cho con thì cũng đã có những tin đồn thất thiệt về tiền bạc với gia đình tôi rồi! Hễ gia đình mua gì, làm gì cũng đều bị cho là "do được bồi thường nên mới có tiền như thế". Đã biết bao kẻ vì tưởng nhà tôi có nhiều tiền bồi thường nên đã giở đủ trò định lừa đảo".

"Không gì có thể so được với mạng sống của con tôi" - Ảnh: Internet

Chị Nguyên nói thêm, hơn 4 năm qua, gia đình đi tìm công lý là cả một chặng đường đầy đớn đau gian khổ, tổn thất về mọi mặt. Gia đình bé Nhật Linh cũng không mong mỏi gì vào tiền bồi thường, mà chỉ muốn loại bỏ kẻ thủ ác để làm gương cho những kẻ có ý đồ hãm hại trẻ em khác, để đòi lại công lý cho con.

"Cho dù số tiền có là bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể so được với mạng sống của con tôi! Nỗi đau này với chúng tôi không thể đo được bằng tiền! Mỗi lần sắp vali cả nhà về nước, nhìn vali, túi xách của con nằm im một góc là bao đớn đau, uất hận ùa về".

Bên cạnh đó, phát biểu với báo giới Nhật sau phán quyết của Tòa ngày 24/9, anh Lê Anh Hào, bố của bé Nhật Linh bày tỏ: "Mặc dù không có số tiền nào có thể đem Linh trở lại, nhưng chúng tôi cần phải đảm bảo rằng Shibuya phải chịu trách nhiệm theo pháp luật".

Bố của bé Nhật Linh, chia sẻ sau phiên toà. Ảnh: Kyodo

Được biết, hiện tại, gia đình cô bé vẫn đang sống tại Chiba, Nhật Bản bằng việc kinh doanh nhỏ. Hình ảnh anh Hào cầm biển đứng suốt ngoài đường tìm chữ ký ủng hộ việc tử hình hung thủ vẫn khiến những người quan tâm đến vụ việc cảm thấy xót xa. Mẹ của Nhật Linh vẫn luôn nghĩ về cái chết uất ức của con gái nhỏ trong suốt ngần ấy năm qua.