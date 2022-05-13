Vụ sát hại bé Nhật Linh ở Nhật: Đã có phán quyết cuối cùng dành cho kẻ sát nhân máu lạnh, 'tội ác nào cũng phải trả giá'!

Xã hội 13/05/2022 16:16

Các thẩm phán của Tòa án cấp cao Tokyo đã bác đơn kháng cáo của Shibuya, đồng thời giữ nguyên bản án chung thân như tòa cấp dưới đã tuyên.

TTXVN đưa tin, thẩm phán cấp 1 Tòa án tối cao Nhật Bản ngày 12/5 đã bác kháng cáo của luật sư bào chữa và y án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé Lê Thị Nhật Linh vào năm 2017.

Cụ thể, lý do kháng cáo mà luật sư đưa ra là mẫu ADN được sử dụng để kết tội bị cáo được thu thập "bất hợp pháp". Tuy nhiên, Thẩm phán Takuya Fukayama cùng 4 thẩm phán khác của Tòa án Tối cao Nhật Bản nhất trí rằng lập luận này không có cơ sở và do đó giữ nguyên án chung thân đối với bị cáo, như quyết định của tòa phúc thẩm trước đó.

Vụ sát hại bé Nhật Linh ở Nhật: Đã có phán quyết cuối cùng dành cho kẻ sát nhân máu lạnh, 'tội ác nào cũng phải trả giá'! - Ảnh 1
Yasumasa Shibuya, kẻ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, hồi năm 2017 - Ảnh: Reuters 

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/7/2018, Chánh án Tòa án tỉnh Chiba đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya vì tội sát hại bé Nhật Linh. Cơ sở cho phán quyết này là mẫu ADN tìm thấy trên thi thể nạn nhân trùng khớp với ADN của Shibuya, đồng thời ADN từ vết máu trên ô tô của bị cáo cũng trùng khớp với ADN của nạn nhân.

Khi đó, người thân của bé Nhật Linh đã không đồng tình với bản án và yêu cầu một mức án nghiêm khắc hơn đối với bị cáo. Tuy nhiên, cơ quan công tố đã bác bỏ kháng cáo này.

Đến ngày 23/3/2021, Tòa Phúc thẩm Tokyo cũng tuyên bố giữ nguyên mức án chung thân đối với Shibuya, sau khi bác bỏ lập luận của luật sư bào chữa cho bị cáo rằng cần phải loại bỏ các bằng chứng ADN được sử dụng để kết tội đối tượng vì chúng đã được thu thập một cách “bất hợp pháp”. Chủ tọa phiên tòa khi đó đã khẳng định, điều này không nghiêm trọng đến mức phải loại bỏ kết quả xét nghiệm ra khỏi căn cứ buộc tội.

Vụ sát hại bé Nhật Linh ở Nhật: Đã có phán quyết cuối cùng dành cho kẻ sát nhân máu lạnh, 'tội ác nào cũng phải trả giá'! - Ảnh 2
Bố đẻ của Nhật Linh đấu tranh đến cùng để đòi công bằng cho con gái - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Thông tin về vụ việc, Tuổi Trẻ cho biết, bị cáo Shibuya, 49 tuổi, bị bắt hồi năm 2017 vì bị tình nghi sát hại bé Nhật Linh. Cô bé mất tích ngày 24/3/2017, trên đường đến Trường tiểu học Mutsumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba.

Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể em 2 ngày sau tại mương nước cách nhà 10km. Vụ án gây rúng động cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và người Việt trong nước.

Điều khiến dư luận phẫn nộ là hung thủ Shibuya lại là hội trưởng hội phụ huynh tại trường nạn nhân theo học. Thời điểm bị sát hại, bé Nhật Linh đang là học sinh lớp 3 tại Trường Mutsumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba.

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