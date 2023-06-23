Tiếng gào thét đau đớn trong căn nhà có 3 người tử vong vì cháy: Hàng xóm 'ám ảnh' cuộc gọi cầu cứu cuối cùng đầy vô vọng!

Xã hội 23/06/2023 14:50

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h17 ngày 22/6, tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 22/6 tại gia đình ông Tống Văn L. (SN 1965) ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn.

Thời điểm này, trong nhà có ông L. có chị Tống Thị T. (SN 1988, con gái ông L.) và cháu Nguyễn Quỳnh Tr. (3 tuổi, cháu ngoại ông L.). Người con gái út đưa vợ ông L. điều trị bệnh tại cơ sở y tế nên không có nhà. 

Tiếng gào thét đau đớn trong căn nhà có 3 người tử vong vì cháy: Hàng xóm 'ám ảnh' cuộc gọi cầu cứu cuối cùng đầy vô vọng! - Ảnh 1
Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Dân Trí, sau khi nhận tin báo, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Việt Yên cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bắc Giang đã đến hiện trường. Sau gần 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa được khống chế.

Vụ việc khiến 3 người trong ngôi nhà tử vong. Ngôi nhà rộng 480m2 bị hư hỏng, toàn bộ hàng hóa trong nhà, 3 xe máy, một ô tô bị thiêu rụi.

Tiếng gào thét đau đớn trong căn nhà có 3 người tử vong vì cháy: Hàng xóm 'ám ảnh' cuộc gọi cầu cứu cuối cùng đầy vô vọng! - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Dân Trí 

Trả với PV báo Bắc Giang, một cán bộ trực ban nhớ lại khoảnh khắc tiếng chuông ở bộ phận trực ban của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh reo lên: “Đầu dây bên kia là giọng nữ trẻ gấp gáp, khẩn thiết giống như đang khóc, báo tin cháy nhà và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng cử cán bộ, phương tiện đến hỗ trợ chữa cháy”, vị cán bộ chia sẻ. 

Có mặt tại hiện trường từ đầu, bà Bùi Thị B, người nhà của các nạn nhân cho biết: “Khi hàng xóm phát hiện ra đám cháy đã gọi điện cho tôi. Sau đó, tôi vội vàng tới đây, hô hoán người dân chữa cháy. Bà con người cầm xà beng, người cầm cuốc phá dỡ cửa cuốn cùng lực lượng chức năng tìm người mắc kẹt”.

Tiếng gào thét đau đớn trong căn nhà có 3 người tử vong vì cháy: Hàng xóm 'ám ảnh' cuộc gọi cầu cứu cuối cùng đầy vô vọng! - Ảnh 3
Cán bộ PCCC và CNCH phá dỡ cửa sổ sau nhà để tiếp cận hiện trường - Ảnh: Báo Bắc Giang

Còn chị Thân Thị N, nhà gần vụ cháy thông tin, rạng sáng, chị và người nhà nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình ông L. Sau đó, những hộ dân xung quanh đều mất điện. Chị N thấy lửa, khói tỏa ra từ khu chứa vải của gia đình ông L nên gọi cho người thân của ông L đến hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Trung, hàng xóm của gia đình cũng cho biết thêm: “Ông L gọi nhầm sang máy tôi, trong điện thoại thấy tiếng kêu gào. Khi tôi ra đến nơi thì ngọn lửa dữ dội bên trong, khói tỏa ra tứ phía, mái tôn đỏ rực”.

Hiện cán bộ Công an huyện phối hợp với các phòng chuyên môn vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc, thống kê thiệt hại về tài sản. 

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