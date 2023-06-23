Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dũng đã sử dụng hung khí nguy hiểm, đâm vào các vùng trọng yếu trên cơ thể anh Nguyễn Quốc T. Việc anh T. không chết là do được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, xét thấy, sau khi sự việc xảy ra, Dũng đã thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Tội cố ý gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 40%

Tội cố ý gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 40% là trường hợp mà người phạm tội có hành vi gây thiệt hại về sức khỏe cho nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương là 40%.

Việc xác nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40% phụ thuộc vào kết luận của hội đồng giám định pháp y.

Quy định về tội cố ý gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 40%

Theo khoản 3 Điều 134 BLHS quy định như sau:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

Tội cố ý gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 40% cấu thành tội phạm theo khoản 3 như sau:

– Khoản 3 Điều 134, có 2 trường hợp có thể cấu thành tội cố ý gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 40%:

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%: Đây là trường hợp mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 40% và kèm theo tình tiết là phải phạm tội đối với từ 2 người trở lên. Tức là trong trường hợp này, hai nạn nhân mỗi người phải có tỷ lệ thương tích là 40%.

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này: Đây là trường hợp mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 40% và kèm theo tình tiết là thuộc một trong các tình tiết quy định từ điểm a đến điểm k Điều 134 BLHS. Các tình tiết này hiểu như nào, bài viết tội cố ý gây thương tích tỷ lệ dưới 11% đã đề cập đến vấn đề này.

– Khoản 4 Điều 134, có 1 trường hợp có thể cấu thành tội cố ý gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 40%:

+Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này: Đây là trường định tội bao gồm ba yếu tố định tội: Nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40%; phạm tội đối với hai người trở lên, tức là mỗi người đều có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40% và thuộc một trong các tình tiết quy định từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134 BLHS.