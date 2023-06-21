Quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm trong vụ nam sinh ở Nghệ An bị 'đánh nhầm' tử vong: 'Có dấu hiệu giết người'

Xã hội 21/06/2023 15:34

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, hành vi của các đối tượng là rất côn đồ, hung hãn, đang tâm sử dụng vũ lực tước đoạt tính mạng nam sinh dù nạn nhân này không hề có lỗi gì.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 19/6, ông Nguyễn Hồ Thế, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm (H.Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ một nam sinh 17 tuổi ngụ ở xã này tử vong sau khi bị một nhóm thanh niên đánh.

Nạn nhân là N.C.T (đang học lớp 11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giáo dục dạy nghề - đóng ở xã Kim Liên, H.Nam Đàn).

Trước đó, tối 7/6, nam sinh N.C.T (ngụ xóm 5, xã Xuân Lâm) cùng anh trai sinh đôi và nhóm bạn ngồi chơi, uống nước tại một quán nước ở xã Kim Liên.

Trong khi cả nhóm đang ngồi thì bất ngờ một nhóm thanh niên khác khoảng 8 người đi trên ô tô và xe máy kéo đến quán rồi lao vào đánh T. Bị đánh, T. kêu cứu và cho rằng nhóm thanh niên này đã đánh nhầm người. Tuy nhiên, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục đánh nạn nhân. 

Quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm trong vụ nam sinh ở Nghệ An bị 'đánh nhầm' tử vong: 'Có dấu hiệu giết người' - Ảnh 1
T. được đưa ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu - Ảnh: Tiền Phong

Đưa tin về vụ việc, theo Tiền Phong, T. sau đó đã được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu. 

“Ngay trong đêm, tôi thuê taxi đưa con xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau 4 ngày cấp cứu, nằm tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện, con tôi được chẩn đoán hôn mê chấn thương sọ não do bị đánh, tổn thương nội sọ, lồng ngực, gãy cổ,… Bệnh viện thông báo con tôi chỉ còn 10% sự sống…”, bố đẻ của nam sinh nghẹn ngào.

Đêm 12/6, rạng sáng 13/6, gia đình quyết định đưa em T. ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, bệnh viện thông báo do vết thương quá nặng, không thể chữa trị và khuyên gia đình đưa về nhà. 1 giờ 45 phút ngày 14/6, em T. tử vong.

Chia sẻ quan điểm về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm -  Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, hành vi của các đối tượng là rất côn đồ, hung hãn, đang tâm sử dụng vũ lực tước đoạt tính mạng nam sinh dù nạn nhân này không hề có lỗi gì. 

Quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm trong vụ nam sinh ở Nghệ An bị 'đánh nhầm' tử vong: 'Có dấu hiệu giết người' - Ảnh 2
Luật sư Nguyễn Anh Thơm -  Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) - Ảnh: Thanh Thủy

Cụ thể, theo luật sư Thơm, hành vi của các đối tượng không những đã gây đau thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương, gây phẫn nộ trong dư luân xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin gia đình cho biết, rất có thể các đối tượng đã đánh nhầm cháu trai. Mặc dù cháu đã cố gắng giải thích và cho rằng nhóm thanh niên này đánh nhầm người nhưng bọn chúng vẫn cố tình hành hung cháu dã man, tàn ác dẫn tới tử vong do vết thương quá nặng, dù được gia đình đưa ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Xét hành vi phạm tội của các đối tượng đã vô cớ sử dụng vũ lực đánh cháu tử vong đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn đã và đang là thực trạng đáng báo động trong xã hội hiện nay, đặc biệt là với nhóm đối tượng đang lứa tuổi vị thành niên rất manh động, côn đồ và vô giáo dục. Chúng rất coi thường tính mạng người khác, sẵn sàng tụ tập cùng nhau, chuẩn bị hung khí khi có mâu thuẫn xảy ra. Xử lý nghiêm các đối tượng, loại trừ chúng ra khỏi xã hội đang là mong muốn cấp thiết của mọi người dân vì một xã hội bình yên.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

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