Cám cảnh 'miền đất hứa': Con không mặn mà vào đại học, bố mẹ chi tiền tỷ cho xuất ngoại, nhận về hũ tro lạnh

Theo thông tin từ VietNamNet, cuối tháng 10/2019, thảm kịch 39 thi thể trong xe container ở Anh làm rúng động thế giới, trong đó có nạn nhân Phạm Thị Trà M. (26 tuổi, trú ở Can Lộc, Hà Tĩnh). Trà M. từng theo học ở một trường cao đẳng nhưng em bỏ dở để đi XKLĐ ở Nhật, 3 năm sau, em mong muốn sang Anh lao động.

Rời bỏ quê hương để kiếm kế mưu sinh ở xứ người vốn là chuyện chẳng đặng đành nhưng ra đi rồi không bao giờ trở về nữa, người lao động vô tình để lại gánh nặng cho người thân và gia đình. Phía sau lũy tre làng là những đứa trẻ mất cha, mất mẹ; những ông bố, bà mẹ mãi mãi rời xa con.

Thầy Nguyễn Tuấn D. - giáo viên một trường THPT huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, cũng thừa nhận không phải tất cả học sinh giỏi từ chối vào đại học, đi XKLĐ đều trở nên giàu có, nhận "quả ngọt" nhanh chóng. Trong đó, có nhiều trường hợp bị trục xuất về nước khi làm việc trái pháp luật ở nước ngoài.

Gia đình đưa cho người môi giới 22.000 USD để nữ sinh vượt biên sang Anh. Nhưng giấc mơ đổi đời đã khép lại khi gia đình em bàng hoàng nhận tin con gái qua đời trong thùng container đông lạnh.

Em Hồ Văn V. (SN 2003, trú ở huyện Thạch Hà) là một học sinh xuất sắc, từng giành nhiều giải HSG cấp tỉnh môn Hóa học. Điểm xét tuyển vào đại học khối A00 của em V. đạt 27,25. Tuy nhiên như nhiều học sinh khác ở mảnh đất này, V. chọn đi du học nghề ở Hàn Quốc.

Bảng điểm tốt của 1 học sinh đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc - Ảnh: VietNamNet

Gia đình nam sinh bỏ ra 500 triệu đồng gồm các thủ tục giấy tờ và tiền cọc để V. có visa diện du học nghề ở Hàn Quốc trong 5 năm. Ngoài ra, khi sang nước này, V. đã đóng thêm 100 triệu đồng học phí cho năm đầu.

Với lý do đi học kín lịch, không có nhiều thời để làm thêm trong khi chi phí trang trải cuộc sống đắt đỏ nên chỉ mới 5 tháng V. đã bỏ học. Em trốn ra ngoài tìm việc và trở thành lao động bất hợp pháp.

Mới làm việc được 2 tháng, một lần, V. cùng với 30 người được chủ chở đi làm về thì bị chính quyền sở tại bắt. Nam sinh này bị trục xuất về nước.

“Làm giàu, đổi đời chưa thấy, 7 tháng ở Hàn Quốc, kiếm chưa đủ trả tiền vay đi du học nghề. V. đã bị trục xuất về nước, mang một theo đống nợ. Tự ti, mặc cảm và để tránh những lời dèm pha, em nhốt mình trong nhà nhiều tháng liền. Để giảm áp lực cho con, bố mẹ V. phải bán đất trả nợ” thầy D. nói.

Nhiều trường hợp vì mưu sinh ở nước ngoài mà bỏ mạng nơi đất khách quê người - Ảnh minh họa: Người Lao Động

Không ít trường hợp vì mưu sinh ở nước ngoài mà bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, đầu tháng 3/2017, ghi nhận vụ việc một công nhân tử nạn khi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Nạn nhân là anh H.P.H (SN 1984) trú ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, vào ngày 1/3/2017, H. đi làm ở công ty về và nằm ngủ. Tuy nhiên đến 15h, bạn ở cùng phòng thấy Hùng có những biểu hiện lạ ở mắt miệng không bình thường nên đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã đột tử trên đường đến bệnh viện.

Hay, theo báo Pháp luật TP.HCM, năm 2019, lãnh đạo UBND xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết chính quyền địa phương và thân nhân đã nhận được thông tin anh H.V.L (33 tuổi, xóm 4, xã Lĩnh Sơn) tử vong ở Nhật Bản.

Tại thời điểm đó, theo một số lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh báo về, anh L. đột ngột tử vong vào ngày 12/10/2019. Sáng hôm đó anh không đi làm mà nghỉ ở phòng. Đến 12 giờ, khi mọi người vào gọi anh dậy ăn trưa thì thấy anh không dậy, mặt tím tái. Bác sĩ được mời đến kiểm tra cho hay anh đã tử vong.

Làm việc ở nước ngoài nhằm có thu nhập cao, tương xứng với sức lao động và học hỏi kỹ năng nghề ở những quốc gia có nền công nghiệp phát triển là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Nhu cầu đó phù hợp với xu hướng dịch chuyển lao động quốc tế - một tất yếu của toàn cầu hóa và hội nhập. Tuy nhiên, an toàn tính mạng và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro cho NLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức, DN phái cử lao động được nhà nước cấp phép.

Trả lời về vấn đề này trên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội xklđ Việt Nam cho biết cần ứng xử tốt hơn với người lao động.

"Hiện nay có gần 100 DN tham gia Bộ Quy tắc ứng xử dành cho DN hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài (CoC-VN). Trong quá trình triển khai bộ quy tắc này, chúng tôi nhận thấy DN ý thức hơn trong việc bảo vệ NLĐ. Khâu tuyển chọn, kiểm tra sức khỏe, giáo dục sức khỏe giới tính và cả sức khỏe sinh sản cho lao động nữ cũng được thực hiện tốt hơn. Khách quan mà nói, số lao động tử vong vì lý do bệnh tật, liên quan đến sức khỏe ở các thị trường như Malaysia, Đài Loan... đã giảm so với trước đây.

Dù vậy, XKLĐ là lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà nếu không làm kỹ dễ dẫn đến việc NLĐ bị lạm dụng, bóc lột, cưỡng bức lao động. Trong trách nhiệm của mình, DN phải tìm hiểu kỹ đối tác, môi trường, điều kiện làm việc, sinh hoạt của NLĐ cũng như quản lý sát lao động làm việc theo hợp đồng. Yêu cầu bắt buộc là DN phải làm kỹ khâu phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của NLĐ trước khi đi. Bản thân NLĐ cũng phải tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình. Cái khó hiện nay là rất khó thay đổi nếp sinh hoạt tùy tiện, rượu chè bê tha của NLĐ", ông chia sẻ.