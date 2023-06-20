Ngày 9/6, cô nhận đoàn khách hành trình 3 ngày 2 đêm đi Nha Trang. Để tiết kiệm chi phí, công ty xếp cô ở cùng với tài xế nam tên A., phòng gồm hai giường.

Theo phản xạ, H.T đứng phắt dậy, đạp người này ra xa. Cô vội cầm lấy điện thoại và nói lớn: "Anh làm gì vậy? Tôi gọi cho điều hành và chủ xe đấy". Lúc này, người đàn ông cũng hoảng sợ nên hạ giọng, xin lỗi H.T rối rít.

Sau khi nhận phòng, tài xế tắm và nằm xem điện thoại, còn H.T xử lý công việc đến tận khuya. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi H.T tắt đèn đi ngủ. Khoảng nửa đêm, tài xế bỗng lao qua giường và nói: "Chiều anh một chút nha".

H.T cho biết cô đã thức trắng đêm, cô trùm kín chăn qua khỏi đầu, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Để tránh làm ảnh hưởng khách, H.T quyết định giữ kín chuyện này cho đến khi kết thúc tour, nhờ điều hành tour sắp xếp phòng riêng khác.

H.T đã có 5 năm theo nghề hướng dẫn viên. "Tôi đã từng đi tour xa rất nhiều lần. Đối với những tour lợi nhuận thấp, công ty buộc phải xếp hướng dẫn viên ngủ chung với tài xế nhưng họ rất đàng hoàng. Đây là lần đầu tôi rơi vào tình huống bị quấy rối như vậy", H.T nói.

Theo H.T, trường hợp phải ngủ cùng phòng với tài xế thường xảy ra trong mùa cao điểm, các khách sạn đều đã kín chỗ. Đối với những tour có lợi nhuận cao, cô vẫn được bố trí phòng riêng. Hành động quấy rối của tài xế đã gây ám ảnh cho nữ hướng dẫn viên suốt nhiều ngày.

Sau khi thông báo sự việc, phía công ty lữ hành đã lập tức liên hệ và bảo vệ quyền lợi cho cô.

Nhiều trường hợp nữ hướng dẫn viên du lịch bị gạ tình, quấy rối - Ảnh minh họa: Internet

Do đặc thù công việc, nhiều nữ hướng dẫn viên rơi vào cảnh bị gạ tình trong các tour du lịch. Không ít trường hợp bị tài xế dùng nhiều phương thức khác nhau để quấy rối, gạ gẫm.

Trước đó, theo thông tin từ Người lao động, chị N.T.H (SN 1996, quê Đông Anh, Hà Nội) cũng từng thẳng thắn chia sẻ về những góc khuất khi làm nghề hướng dẫn viên du lịch.

“Nhiều khách hàng rất “củ chuối”. Họ nhắn tin, gọi điện đề nghị thẳng thắn chuyện ở chung phòng với hướng dẫn viên du lịch. Khi hướng dẫn viên không đồng ý, nọ bắt đầu kiếm cớ để nói xấu hướng dẫn viên”, chị H. nói.

Thời gian đầu gặp phải những tình huống này, chị sợ đến mức bật khóc. Tuy nhiên sau đó, H. nhận ra rằng, với việc gạ gẫm thẳng thắn, chỉ cần hướng dẫn viên khéo léo là đã có thể từ chối mà không sợ khách kiếm cớ phản ánh với công ty du lịch.

Hướng dẫn viên mới vào nghề sợ nhất là những khách lấy cớ gọi hướng dẫn viên lên phòng rồi đóng cửa…

Do đặc thù công việc, các nữ hướng dẫn viên khó tránh khỏi tình trạng bị quấy rối bởi những vị khách kém văn minh - Ảnh minh họa: Internet

Thông tin về vấn đề này trên báo Dân Trí, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch và Xã hội, nhận định, tình huống quấy rối tình dục có thể xảy ra khi họ buộc phải ở cùng phòng nội bộ.

"Nhu cầu tình dục, không kiểm soát được bản thân… là những nguyên nhân khiến nhiều người có hành vi quấy rối", ông nói. Năm ngoái, từng có trường hợp đáng tiếc nữ hướng dẫn viên bị cưỡng hiếp tại Hà Giang.

Vì thế, theo ông, hướng dẫn viên nữ nên được ưu tiên bố trí phòng riêng, trừ trường hợp bất khả kháng như hết phòng tại khách sạn đó, hoặc khách sạn lân cận.

Đồng thời, chuyên gia cũng khuyến khích nữ hướng dẫn viên bảo vệ chính mình bằng cách mạnh mẽ "nói không" khi thấy vài lời nói hành động đi quá giới hạn. Hướng dẫn viên có quyền cùng điều hành làm rõ vấn đề phòng ốc, chọn lọc tour trước khi nhận.