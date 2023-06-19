Hà Nội: Truy tìm gã biến thái mặc áo khoác xanh lá có hành vi khiêu dâm với các nữ hành khách trên xe buýt

Xã hội 19/06/2023 22:49

Đối tượng này có hành vi xấu với các nữ hành khách trên 2 tuyến xe buýt vào các ngày khác nhau.

Thông tin từ Báo Gia đình và Xã hội cho hay, công an TP. Hà Nội đang điều tra xác minh tin báo tội phạm của Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh về đối tượng nam giới có hành vi khiêu dâm, kích dục đối với nữ hành khách đi xe buýt tuyến 08A (Long Biên - SVĐ Đông Mỹ).

Qua xác minh, công an xác định, khoảng 8h10 ngày 20/3, trên xe buýt tuyến 08A (chạy tuyến Đông Mỹ - Long Biên) một đối tượng nam giới mặc áo khoác màu xanh, đội mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang y tế, mặc quần nỉ dài, đi giầy thể thao… có hành vi khiêu dâm, kích dục một hành khách nữ mặc áo khoác gió màu đen, váy màu nâu.

Hà Nội: Truy tìm gã biến thái mặc áo khoác xanh lá có hành vi khiêu dâm với các nữ hành khách trên xe buýt - Ảnh 1

Công an truy tìm kẻ biến thái trên xe buýt ở Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Tiếp đó, khoảng 7h20 ngày 24/3, trên xe buýt tuyến E03 (tuyến Ocean Park đi Hàm Nghi), đối tượng nam giới mặc áo khoác nỉ màu đen, đội mũ trùm kín đầu đeo khẩu trang y tế, mặc quần nỉ dài, đi giầy thể thao… có hành vi khiêu dâm, kích dục ở khu vực ghế ngồi của người phụ nữ cắt tóc ngang vai, mặc váy màu đen, áo sơ mi màu trắng.

 

Cũng theo Tạp chí Tri thức trực tuyến, để phục vụ công tác điều tra xử lý đối với nghi phạm, Cơ quan điều tra đề nghị 2 bị hại trong 2 vụ việc nêu trên hoặc những người đã chứng kiến vụ việc đến Cơ quan điều tra làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết.

Hà Nội: Truy tìm gã biến thái mặc áo khoác xanh lá có hành vi khiêu dâm với các nữ hành khách trên xe buýt - Ảnh 2
Cảnh giác cao với những tên này. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia tâm lý, với những tên biến thái, bạn càng tỏ ra hoảng loạn, chúng càng thích thú. Vì vậy, nếu gặp phải những tên bệnh hoạn này, bạn phải hết sức bình tĩnh và hô to để mọi người cùng tới giúp đỡ. Không nên một mình đi tới những nơi ít người vào buổi tối, nhất là đêm khuya.

Với những tên biến thái, bạn càng sợ hãi thì chúng càng lộng hành.

Khi tới những chỗ đông người, bạn nên cố gắng giữ khoảng cách với người lạ, không nên ăn mặc quá hở hang khi ra ngoài để tránh trở thành "đích ngắm" của những tên biến thái.

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Từ khóa:   Hà Nội biến thái xe buýt

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