Theo thông tin từ Báo VietNamNet, liên quan đến vụ việc phát hiện hai bàn chân bị cháy bên trong vali ở bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương , sáng nay (25/5), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP Tân Uyên và các cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra.

Trước đó, vào chiều 24/5, người dân phát hiện tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có chiếc vali du lịch bị cháy xém, mở ra thì tá hỏa phát hiện 2 bàn chân người bị cháy một phần.

Qua khám nghiệm trong chiếc vali chứa hai bàn chân bị cháy xém, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 bàn tay bên trong, hai bàn tay nằm ở phía dưới đáy vali nên không bị cháy.

Hiện trường khu vực phát hiện thi thể bị giấu trong vali. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hai bàn chân người bị cháy xém phần trên, từ phần gót chân trở xuống đang bị phân hủy. Ở lòng bàn chân còn có một đôi giày màu đỏ của phụ nữ.

Theo ông N.V.T (người dân ở khu vực hiện trường) thông tin trên Báo Lao Động, vào chiều tối 24.5, người dân vào trong bãi đất trống thì phát hiện một chiếc vali và 2 đoạn chân. Ban đầu nghĩ là chân của ma nơ canh bị hỏng.

"Sau đó, một người tò mò xem kỹ thì thấy 2 đoạn chân bị cháy xém là một phần thi thể người "- ông N.V.T kể lại trên Báo Lao Động.

Công an khám nghiệm bên trong hiện trường. Ảnh: Lao Động

Trong khi đó, chị B.T.L (người dân bán quán nước cách hiện trường 60m) cho hay, nhiều người vẫn thường ra đây vứt rác trộm, sau đó là đốt rác. "Vì người dân hay đốt rác nên không ai nghĩ là một phần cơ thể người bị đốt. Cách đây khoảng 5 ngày bà có thấy ngọn lửa nhỏ phát ra từ khu vực bãi đất trống, do nghĩ người dân đốt rác nên bà không để ý. Đến chiều hôm qua một nhóm trẻ em đang chơi ở khu vực này thấy chiếc vali du lịch bị cháy một phần nên tò mò mở ra kiểm tra mới tá hỏa thấy phần chân của người.

"Cách đây khoảng 5 ngày, tầm 9h tối, tôi có nhìn thấy lửa ở đó phừng lên một lúc và nghĩ ai đó lại đốt rác. Đến khi nghe bảo ở đó có 2 đoạn chân bị đốt cháy xém, tôi bủn rủn chân tay" - B.T.L chia sẻ trên Báo Lao Động cho biết.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể chết trong vòng 10 ngày trở lại đây.

Hiện cơ quan điều tra mở rộng tìm kiếm các bộ phận thi thể còn lại và phát thông báo đề nghị người dân, tổ chức liên quan phối hợp tìm kiếm, trình báo