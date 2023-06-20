'Mưa' điểm 10 'tưới mát' kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Môn Ngoại ngữ dẫn đầu với hơn 2.100 bài 'tuyệt đối'

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm thi vào lớp 10. Trong đó, môn Ngoại ngữ có số lượng điểm 10 nhiều nhất với 2.100 điểm 10.

Theo thông tin từ báo Công dân & Khuyến học, ngày 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm thi vào lớp 10. Trong đó, môn Ngoại ngữ có số lượng điểm 10 nhiều nhất với 2.100 điểm 10. Cụ thể, môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm 8 điểm trở lên. Số thí sinh đạt điểm tuyệt đối là 2.147, chiếm 2,2% số lượng thí sinh dự thi. Đây cũng là môn thi có số lượng bài thi đạt 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phổ điểm môn Ngoại ngữ - Ảnh: VnExpress Năm học 2022-2023, môn Tiếng Anh có 478 điểm 10. Như vậy, số lượng điểm 10 môn Ngoại ngữ tăng mạnh so với năm trước. Bên cạnh đó, tỉ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình môn Ngoại ngữ là 32,3%, giảm so với tỉ lệ 44,8% của năm 2022. Môn Toán có 121 bài thi đạt điểm tuyệt đối, 165 thí sinh bị điểm 0. Ở môn Ngữ văn, 27 thí sinh đạt điểm số cao nhất là 9,25. Bên cạnh đó, còn có 272 thí sinh đạt điểm 9 và 7 thí sinh đạt điểm 0.

Tỉ lệ bài thi có điểm dưới trung bình môn Ngữ văn và môn Toán lần lượt là 11,8% và 46%. Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh minh họa: báo Công dân & Khuyến học Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, VnExpress đưa tin, sau khi công bố điểm thi, thí sinh muốn phúc khảo có thể nộp đơn tại trường THCS - nơi học lớp 9, từ ngày 21 đến 24/6. Kết quả phúc khảo được công bố vào ngày 30/6. Ngày 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp và danh sách thí sinh được tuyển thẳng. Điểm chuẩn lớp 10 thường (đại trà) và danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố vào ngày 10/7. Năm nay, trong số gần 96.000 thí sinh dự thi, khoảng 77.300 em sẽ trúng tuyển (80%). Nhiều giáo viên nhận định điểm chuẩn lớp 10 của TP HCM năm nay có thể trên 25 điểm với trường top đầu, 16-22 điểm với các trường top giữa và trên 11 điểm với các trường ở ngoại thành. Mức này tăng 0,5-1 điểm so với năm ngoái.

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