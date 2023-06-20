Người đàn ông tử vong bất thường trong lùm cây ở TP.HCM, người dân phát hiện nhiều điểm đáng ngờ

Xã hội 20/06/2023 14:28

Khoảng 11h30 ngày 20/6, người sống trên đường Ngô Chí Quốc (đoạn gần hồ bơi Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) phát hiện dấu hiệu bất thường trong lùm cây. Quan sát kỹ thì đó là người đàn ông khoảng 50 tuổi.

Theo thông tin từ Người Lao Động, liên quan đến vụ phát hiện người đàn ông tử vong bất thường ở lùm cây, đến hơn 13h ngày 20/6, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Người đàn ông tử vong bất thường trong lùm cây ở TP.HCM, người dân phát hiện nhiều điểm đáng ngờ - Ảnh 1
Cơ quan chức năng khám nghiệm nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Người lao động

Cụ thể, khoảng 11h30 cùng ngày, người sống trên đường Ngô Chí Quốc (đoạn gần hồ bơi Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) phát hiện dấu hiệu bất thường trong lùm cây. Quan sát kỹ thì đó là người đàn ông khoảng 50 tuổi.

Người đàn ông tử vong bất thường trong lùm cây ở TP.HCM, người dân phát hiện nhiều điểm đáng ngờ - Ảnh 2
Cận cảnh hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong cách đường Ngô Chí Quốc khoảng 15 m, khá khuất, gần đó có một chiếc xe đạp và đôi dép. Nạn nhân mặc áo thun tay ngắn màu xanh, quần dài màu xanh.

Hiện, thi thể đã được đưa về nhà xác, phục vụ công tác làm rõ vụ nguyên nhân tử vong.

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