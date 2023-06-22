Du khách rơi xuống biển Hải Phòng tử vong khi cố tìm đường đi nôn, nghi do say... thuốc lào

Xã hội 22/06/2023 07:49

Sau hơn 1 ngày rơi xuống biển, thuộc khu vực vịnh Lan Hạ và mất tích, thi thể du khách 41 tuổi (nghi do say thuốc lào) đã được tìm thấy.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 21h25 ngày 17/6, tàu du lịch đang neo đậu ở khu vực Trà Báu (xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng), khách du lịch N.Đ.T (SN 1982, ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) có biểu hiện buồn nôn, ra bên ngoài bám vào thành tàu để nôn nhưng không kiểm soát được hành vi nên rơi xuống biển. Dựa trên nhận định ban đầu, lúc xảy ra sự việc, anh T. nghi bị say thuốc lào.

Du khách rơi xuống biển Hải Phòng tử vong khi cố tìm đường đi nôn, nghi do say... thuốc lào - Ảnh 1
Du khách chạy ra bên ngoài để nôn khi có biểu hiện say thuốc lào - Ảnh cắt từ clip 

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VOV, tại thời điểm xảy ra sự việc, các thuyền viên trên tàu phát hiện và tổ chức cứu nạn nhưng do dòng nước chảy xiết nên không tìm thấy anh T.

Đến sáng 19/6, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh T. ở gần khu vực tàu neo đậu. Trưa cùng ngày, thi thể anh T. đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Thuốc lào có hại không? 

Khói thuốc lào chứa những yếu tố nguy hiểm gây ra bệnh nhồi máu cơ tim và ảnh hưởng xấu đến tuần hoàn, hô hấp, đường ruột và hệ thống bài tiết của người hút chủ động và bị động. Những người hút thuốc lào có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư vòm, ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư đại tràng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), cơn đau thắt ngực, cơn nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não...

Những người thường xuyên hít phải khói thuốc lào do người khác hút nhả ra cũng có tỷ lệ mắc các bệnh trên cao hơn người khác. Thuốc lào còn gây nghiện, tạo cảm giác chán ăn. Khói thuốc lào thường được lọc một phần qua nước ở trong điếu, tuy nhiên rất nhanh sau đó nước điếu cày sẽ bão hoà và không giữ được nicotin nữa. Một giọt nicotin đủ để làm chết một con ngựa vì vậy những chất độc trong khói thuốc lào như chất nicotin và carbon oxyt dần dần tích tụ và để lại dấu vết trên thành mạch máu làm cho động mạch hẹp lại và có thể bị tắc, không cho máu lưu thông. Điều này ảnh hưởng đến cả những người ở xung quanh bắt buộc phải hít những chất độc của khói thuốc.

Du khách rơi xuống biển Hải Phòng tử vong khi cố tìm đường đi nôn, nghi do say... thuốc lào - Ảnh 2
 Thuốc lào - Ảnh: Internet

Cảm giác khi say thuốc lào mạnh đến mức những người mới hút thường bị mất thăng bằng, nếu tư thế ngồi của người hút không vững thì rất dễ bị ngã. Ngoài ra, người hút thuốc lào còn có thể sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại... Nếu say thuốc lào mà không có người tỉnh táo ở bên cạnh còn có thể dẫn đến tử vong vì người say thuốc không tự kiểm soát được hành vi của mình.

Khi gặp người bị say thuốc lào cần cho họ nằm nghỉ ở nơi thoáng mát, sau đó từ từ đỡ họ dậy, cho uống nước từng chút một để họ từ từ tỉnh. Nếu xảy ra hiện tượng co giật, sùi bọt mép, không có dấu hiệu cho thấy hết cơn say thuốc thì nên nhanh chóng đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Nguồn: VinMec

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