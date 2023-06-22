Trang Nemo ngầm xác nhận có thai, bản án 9 tháng tù sẽ 'đi về đâu'?

Xã hội 22/06/2023 20:40

Bài đăng mới nhất của Trang Nemo làm dấy lên nghi vấn đang mang thai. Điều này khiến dư luận xôn xao, bởi trước đó cô vừa chính thức nhận bản án 9 tháng tù sau nhiều ồn ào gây tranh cãi.

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 16/6, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND quận 1 (TAND TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo) 9 tháng tù. Cùng bị tuyên phạt 9 tháng tù là các bị cáo Phạm Quyền Quy (24 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Ngọc Khương (24 tuổi, quê TPHCM). Bị cáo Phan Hoàng Nam (25 tuổi, quê Đồng Tháp) bị tuyên phạt 12 tháng tù. Cả 4 bị cáo cùng phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trang Nemo ngầm xác nhận có thai, bản án 9 tháng tù sẽ 'đi về đâu'? - Ảnh 1

Trang Nemo ngầm xác nhận có thai, bản án 9 tháng tù sẽ 'đi về đâu'? - Ảnh 2
 Trang Nemo tại phiên tòa - Ảnh: Tiền Phong 

Cáo trạng truy tố bị cáo Trang và 3 đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như truy tố. Lời khai của bị cáo Trang và đồng phạm phù hợp với hồ sơ vụ án và những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

HĐXX ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Hương, Khương và Quy có nhân thân tốt. Riêng bị cáo Nam có nhân thân xấu, chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nguy hiểm.

Cũng theo HĐXX, trong vụ án này, bị hại bị đánh gây thương tích. Nội dung này Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm chưa xác định được ai gây ra thương tích, xảy ra bên trong hay ngoài cửa hàng. Do giới hạn trong xét xử, HĐXX không xem xét nội dung này.

Tuy nhiên, sau khi bản án được HĐXX đưa ra, mới đây trang cá nhân của Trang Nemo bất ngờ có động thái lạ làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai.

Cụ thể, Trang Nemo đăng ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai. Đáng chú ý, dù đăng bức ảnh gia đình nhỏ 3 người, Trang Nemo lại viết: "Gia đình 4 người".  

Trang Nemo ngầm xác nhận có thai, bản án 9 tháng tù sẽ 'đi về đâu'? - Ảnh 3
Bài đăng làm dấy lên nghi vấn mang thai của Trang Nemo

Động thái này của Trang Nemo khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm xác nhận việc mang thai. Bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè vào chúc mừng Trang Nemo. Đáng chú ý, còn có người nói rằng bé Min (con trai Trang Nemo) sắp có em chơi chung rồi.  

Tuy nhiên, hiện chính chủ vẫn chưa lên tiếng xác nhận thực hư nên mọi nghi vấn chỉ mới dừng ở mức đồn đoán không căn cứ.

Trang Nemo nghẹn ngào cảm ơn người hâm mộ, nói lời 'ruột gan' sau khi chính thức lãnh án 9 tháng tù

Trang Nemo nghẹn ngào cảm ơn người hâm mộ, nói lời 'ruột gan' sau khi chính thức lãnh án 9 tháng tù

Sau khi chính thức nhận bản án 9 tháng tù, mọi động thái của Trang Nemo vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Nemo Trang Nemo mang thai Trần My - Trang Nemo

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 52 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt