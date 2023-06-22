Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 16/6, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND quận 1 (TAND TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo ) 9 tháng tù. Cùng bị tuyên phạt 9 tháng tù là các bị cáo Phạm Quyền Quy (24 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Ngọc Khương (24 tuổi, quê TPHCM). Bị cáo Phan Hoàng Nam (25 tuổi, quê Đồng Tháp) bị tuyên phạt 12 tháng tù. Cả 4 bị cáo cùng phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

HĐXX ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Hương, Khương và Quy có nhân thân tốt. Riêng bị cáo Nam có nhân thân xấu, chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nguy hiểm.

Cáo trạng truy tố bị cáo Trang và 3 đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như truy tố. Lời khai của bị cáo Trang và đồng phạm phù hợp với hồ sơ vụ án và những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Cũng theo HĐXX, trong vụ án này, bị hại bị đánh gây thương tích. Nội dung này Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm chưa xác định được ai gây ra thương tích, xảy ra bên trong hay ngoài cửa hàng. Do giới hạn trong xét xử, HĐXX không xem xét nội dung này.

Tuy nhiên, sau khi bản án được HĐXX đưa ra, mới đây trang cá nhân của Trang Nemo bất ngờ có động thái lạ làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai.

Cụ thể, Trang Nemo đăng ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai. Đáng chú ý, dù đăng bức ảnh gia đình nhỏ 3 người, Trang Nemo lại viết: "Gia đình 4 người".

Bài đăng làm dấy lên nghi vấn mang thai của Trang Nemo

Động thái này của Trang Nemo khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm xác nhận việc mang thai. Bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè vào chúc mừng Trang Nemo. Đáng chú ý, còn có người nói rằng bé Min (con trai Trang Nemo) sắp có em chơi chung rồi.

Tuy nhiên, hiện chính chủ vẫn chưa lên tiếng xác nhận thực hư nên mọi nghi vấn chỉ mới dừng ở mức đồn đoán không căn cứ.