Trang Nemo nghẹn ngào cảm ơn người hâm mộ, nói lời 'ruột gan' sau khi chính thức lãnh án 9 tháng tù

Sau khi chính thức nhận bản án 9 tháng tù, mọi động thái của Trang Nemo vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Liên quan đến ồn ào Trang Nemo, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/6 mới đây, TAND quận 1, TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) và ba đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù và Phan Hoàng Nam một năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Trang Nemo tại phiên tòa - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Sau khi chính thức nhận bản án 9 tháng tù, mọi động thái của Trang Nemo vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới nhất, tối ngày 19/6, Trang Nemo vẫn xuất hiện rạng rỡ trong livestream để bán hàng. "Bà chủ cửa hàng thời trang" không giấu được niềm xúc động và nghẹn ngào khi đọc được những bình luận của dân mạng động viên cô "cố lên, mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ qua...".

"Thực sự mấy chị ủng hộ, động viên em như vậy em rất biết ơn, em trân trọng. Một lần nữa em cảm ơn các chị đã luôn yêu thương, đồng hành cùng em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Bình thường em rất mạnh mẽ, nhưng đọc được bình luận của mấy chị động viên em "mạnh mẽ lên" là tự nhiên em sẽ bị yếu đuối ngay lập tức, nên mấy chị đừng bình luận em "mạnh mẽ lên" nữa nhé", Trang Nemo nói trong livestream. Trang Nemo trong livestream - Ảnh chụp màn hình Như đã đưa tin trước đó, theo cáo trạng, Trang Nemo và Trần My mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên đã hẹn gặp ở cửa hàng Trang Nemo để giải quyết. Chiều 16/1/2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để chị My xin lỗi. Lát sau, chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi. Trang liền giật khẩu trang và chửi chị Khanh; còn Quy, Nam và Tuấn lao vào đánh chị Khanh. Khi công an đến cửa hàng và mời những người liên quan về trụ sở làm việc thì hai bên tiếp tục cự cãi, đánh nhau. Vụ việc khiến tình hình trật tự trị an trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trang Nemo lãnh 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng Trang Nemo cùng các đồng phạm khác lãnh án 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự nơi công cộng, riêng Phan Hoàng Nam nhận bản án 1 năm tù.

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