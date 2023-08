Trang Nemo nghẹn ngào cảm ơn người hâm mộ, nói lời 'ruột gan' sau khi chính thức lãnh án 9 tháng tù

"Thực sự mấy chị ủng hộ, động viên em như vậy em rất biết ơn, em trân trọng. Một lần nữa em cảm ơn các chị đã luôn yêu thương, đồng hành cùng em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Bình thường em rất mạnh mẽ, nhưng đọc được bình luận của mấy chị động viên em "mạnh mẽ lên" là tự nhiên em sẽ bị yếu đuối ngay lập tức, nên mấy chị đừng bình luận em "mạnh mẽ lên" nữa nhé", Trang Nemo nói trong livestream.

Trang Nemo trong livestream - Ảnh chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, theo cáo trạng, Trang Nemo và Trần My mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên đã hẹn gặp ở cửa hàng Trang Nemo để giải quyết. Chiều 16/1/2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để chị My xin lỗi.

Lát sau, chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi. Trang liền giật khẩu trang và chửi chị Khanh; còn Quy, Nam và Tuấn lao vào đánh chị Khanh. Khi công an đến cửa hàng và mời những người liên quan về trụ sở làm việc thì hai bên tiếp tục cự cãi, đánh nhau. Vụ việc khiến tình hình trật tự trị an trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.