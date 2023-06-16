Cập nhật MỚI NHẤT thông tin xét xử Trang Nemo hôm nay: Bị cáo từ chối 3 luật sư bào chữa

Đời sống 16/06/2023 15:10

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trang cùng đồng phạm có mặt từ rất sớm. Trong phần thủ tục, Trang và 3 bị cáo khác xác định từ chối 3 luật sư bào chữa cho mình trong quá trình điều tra, xét xử trước đó.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 16/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo) và 3 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ việc, Nguyễn Phước Tuấn qua đời trong quá trình điều tra. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế TPHCM, nguyên nhân người này tử vong do hen phế quản/sử dụng Methamphetamine (ma túy tổng hợp).

Cập nhật MỚI NHẤT thông tin xét xử Trang Nemo hôm nay: Bị cáo từ chối 3 luật sư bào chữa - Ảnh 1
Trang Nemo trả lời câu hỏi của tòa - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngày 31/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Tuấn.

Cuối tháng 5 vừa qua, TAND quận 1 mở phiên tòa nhưng phải tạm hoãn vì "Trang Nemo" bất ngờ nhập viện.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trang cùng đồng phạm có mặt từ rất sớm. Trong phần thủ tục, Trang và 3 bị cáo khác xác định từ chối 3 luật sư bào chữa cho mình trong quá trình điều tra, xét xử trước đó.

Cũng trong phần thủ tục, luật sư đề nghị triệu tập điều tra viên, một số người khác. Đồng thời, trình chiếu lại toàn bộ quá trình vụ việc xảy ra. Sau khi hội ý, HĐXX không chấp thuận những đề nghị trên của luật sư. 

Theo thông tin từ VTC News, theo cáo trạng, Hương Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Cập nhật MỚI NHẤT thông tin xét xử Trang Nemo hôm nay: Bị cáo từ chối 3 luật sư bào chữa - Ảnh 2
Bị cáo Trang Nemo tại phiên toà - Ảnh: VTC News 

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn. 

Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh.

Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào. Sau đó, Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.

Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

 

 

 

Nóng: Trang Nemo thần sắc tươi tỉnh tiếp tục hầu tòa, luật sư đề nghị HĐXX chiếu công khai đoạn video ghi lại sự việc

Nóng: Trang Nemo thần sắc tươi tỉnh tiếp tục hầu tòa, luật sư đề nghị HĐXX chiếu công khai đoạn video ghi lại sự việc

Chiều nay (16/6), TAND quận 1, TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, SN 1992) và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 31/5, phiên tòa được mở nhưng do Trang Nemo bất ngờ nhập viện nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn tòa.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Nemo Trang Nemo hầu tòa Trang Nemo bị truy tố

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ