Cập nhật MỚI NHẤT thông tin xét xử Trang Nemo hôm nay: Bị cáo từ chối 3 luật sư bào chữa

Liên quan vụ việc, Nguyễn Phước Tuấn qua đời trong quá trình điều tra. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế TPHCM, nguyên nhân người này tử vong do hen phế quản/sử dụng Methamphetamine (ma túy tổng hợp).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 16/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo ) và 3 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cuối tháng 5 vừa qua, TAND quận 1 mở phiên tòa nhưng phải tạm hoãn vì "Trang Nemo" bất ngờ nhập viện.

Ngày 31/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Tuấn.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trang cùng đồng phạm có mặt từ rất sớm. Trong phần thủ tục, Trang và 3 bị cáo khác xác định từ chối 3 luật sư bào chữa cho mình trong quá trình điều tra, xét xử trước đó.

Cũng trong phần thủ tục, luật sư đề nghị triệu tập điều tra viên, một số người khác. Đồng thời, trình chiếu lại toàn bộ quá trình vụ việc xảy ra. Sau khi hội ý, HĐXX không chấp thuận những đề nghị trên của luật sư.

Theo thông tin từ VTC News, theo cáo trạng, Hương Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Bị cáo Trang Nemo tại phiên toà - Ảnh: VTC News

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh.

Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào. Sau đó, Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.

Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.