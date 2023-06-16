Nóng: Trang Nemo thần sắc tươi tỉnh tiếp tục hầu tòa, luật sư đề nghị HĐXX chiếu công khai đoạn video ghi lại sự việc

Theo thông tin từ VTC News, chiều 16/6, TAND quận 1, TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang ( Trang Nemo , SN 1992) và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Luật sư cho rằng, lúc bị cáo Trang Nemo livestream có nhiều người khác cũng tham gia ẩu đả, nhưng chưa bị cơ quan điều tra làm rõ. Ngoài ra, Luật sư Hà Trọng Đại - người bào chữa cho bị cáo Trang Nemo cũng đề nghị triệu tập thêm 2 cán bộ công an có mặt trước thời điểm sự việc xảy ra.

Tại phiên toà, Luật sư Nguyễn Thị Bích Ngọc - người bào chữa cho bị cáo Trang Nemo đề nghị HĐXX xem xét tài liệu, đưa các đoạn video thời điểm xảy ra vụ án để chiếu công khai. Đồng thời đề nghị trích xuất các đoạn video trong điện thoại của bị cáo Phạm Quyền Quy đang bị cơ quan điều tra thu giữ.

Đến 14h10, Chủ toạ thông báo tạm dừng để hội ý trước đề nghị của luật sư.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại phiên tòa lần trước, Trang Nemo bất ngờ nhập viện nên phiên tòa đã phải tạm hoãn. Trong phiên xử hôm nay, bị cáo có mặt từ sớm với thần thái thoải mái, nhanh nhẹn.

Cũng trong nguồn tin này, trước đó, TAND quận 1 đã từng trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung để tránh bỏ lọt tội. Tuy nhiên, quá trình điều tra lại, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Trang Nemo và các đồng phạm tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo truy tố, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng “Trang Nemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang Nemo cho rằng Trần My (một người cũng khá nổi tiếng, gây ấn tượng qua các video livestream bán hàng trên mạng) sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang Nemo để đăng tải livestream bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ bất ngờ.

Bị cáo Trang Nemo tại phiên toà - Ảnh: VietNamNet

Trang Nemo quả quyết, Trần My bán hàng dỏm nên hai bên phát sinh tranh chấp. Sau đó, cả 2 hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, chị Trần My đi cùng bạn là Phạm Lê Khanh đến cửa hàng thời trang Trang Nemo có lời giải thích, xin lỗi.

Tuy nhiên, khi chị Phạm Lê Khanh nói đỡ lời cho Trần My thì xảy ra cự cãi với Trang Nemo. Trang giật khẩu trang của chị Khanh, đồng thời nhân viên của Trang lao vào đánh hội đồng chị Khanh.

Lúc này, 2 nhân viên bảo vệ cửa hàng của Trang là Nguyễn Phước Tuấn, Phan Hoàng Nam cũng lao vào đánh đập chị Khanh.

Vụ việc xảy ra trên sóng livestream của Trang Nemo có lượng người theo dõi lớn nên chỉ vài phút sau, sự việc này "ầm ĩ" trên mạng xã hội, gây tập trung đông người hiếu kỳ.

Khi cơ quan chức năng tới, nhóm nhân viên của Trang vẫn cố tình lao vào đánh đập chị Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 3%.