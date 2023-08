Sau khi HĐXX tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung, Trang Nemo đi tới nơi bị hại Phạm Lệ Khanh đứng rồi quỳ xuống xin lỗi nhưng bị hại Khanh không đồng ý và cho rằng đến giờ mới xin lỗi là quá muộn. Đến ngày 11/4, Viện KSND quận 1, TP.HCM, hoàn tất cáo trạng, giữ nguyên quan điểm truy tố Trang Nemo và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình điều tra bổ sung, đồng phạm với Trang Nemi là bị cáo Nguyễn Phước Tuấn đã qua đời do đột quỵ nên CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với bị cáo này. Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Bị cáo Trang Nemo (ở giữa) tại phiên tòa tháng 11/2022 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài. Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh.

Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh. Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.

Bị cáo Trang Nemo ôm nạn nhân xin lỗi tại tòa - Ảnh: VTC News

Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình. Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Dẫn thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 31/5, TAND quận 1, TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) và ba đồng phạm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, tại phần làm thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết bị cáo Trang vắng mặt.

3 bị cáo đồng phạm với Trang Nemo - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trang cho biết khoảng 22 giờ tối ngày 30/5 nhận được thông báo của gia đình thân chủ về việc Trang nhập viện do có vấn đề về sức khỏe. Hiện bị cáo đang được điều trị ở Bệnh viện Nam Sài Gòn.

Đại diện VKSND quận 1 đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX xét thấy trường hợp bị cáo Trang nằm viện không đến tham dự phiên xét xử là trở ngại khách quan nên quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào chiều 16/6.