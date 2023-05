Theo thông tin từ VTC News, dự kiến ngày mai 31/5/2023 đối tượng Nguyễn Xuân Hương Trang ( tức Trang Nemo, SN 1992) và đồng phạm sẽ được TAND TP.HCM đưa ra xét xử lại với tội danh quấy rối trật tự nơi công cộng. Ba đồng phạm của Trang Nemo bao gôm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi), ngày 18/1/2023, bị can chết tại nơi cư trú. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi, nguyên nhân chết là do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp. Vì vậy, tháng 3.2023, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã đình chỉ điều tra với bị can Tuấn.