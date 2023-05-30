Ngày mai (31/5/2023) sẽ xét xử Trang Nemo và đồng bọn với tội quấy rối trật tự công cộng

Đời sống 30/05/2023 14:02

Trang Nemo và đồng phạm từng gây xôn xao với vụ việc giải quyết mâu thuẫn cá nhân dẫn đến ách tắc giao thông vào năm ngoài.

Theo thông tin từ VTC News, dự kiến ngày mai 31/5/2023 đối tượng Nguyễn Xuân Hương Trang ( tức Trang Nemo, SN 1992) và đồng phạm sẽ được TAND TP.HCM đưa ra xét xử lại với tội danh quấy rối trật tự nơi công cộng. Ba đồng phạm của Trang Nemo bao gôm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi), ngày 18/1/2023, bị can chết tại nơi cư trú. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi, nguyên nhân chết là do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp. Vì vậy, tháng 3.2023, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã đình chỉ điều tra với bị can Tuấn.

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Nhật Minh, đại diện Viện KSND quận 1 là ông Nguyễn Nhật Tân. Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm hôm 22/11/2022, HĐXX TAND quận 1 cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp nên cần xem xét thêm.

HĐXX cho rằng cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bị hại Phạm Lệ Khanh, nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày mai (31/5/2023) sẽ xét xử Trang Nemo và đồng bọn với tội quấy rối trật tự công cộng - Ảnh 1
Trang Nemo tại phiên tòa vào năm 2022 - Ảnh: VTC News

Sau khi HĐXX tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung, Trang Nemo đi tới nơi bị hại Phạm Lệ Khanh đứng rồi quỳ xuống xin lỗi nhưng bị hại Khanh không đồng ý và cho rằng đến giờ mới xin lỗi là quá muộn.

Đến ngày 11/4, Viện KSND quận 1, TP.HCM hoàn tất cáo trạng, giữ nguyên quan điểm truy tố Trang Nemo và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ Thanh niên Online, Trang Nemo và đồng phạm bị truy tố theo khoản 1 điều 318 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm. Các bị cáo đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cáo trạng nêu, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại P. Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang Nemo hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Ngày mai (31/5/2023) sẽ xét xử Trang Nemo và đồng bọn với tội quấy rối trật tự công cộng - Ảnh 2
Trang Nemo được yêu cầu xử lý hình sự - Ảnh: Thanh niên Online

Chiều 16/1/2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn chị Khanh đứng ở ngoài. Vụ việc xin lỗi được Trang Nemo livestream trên mạng xã hội.

Theo diễn biến, khi xin lỗi, giữa Trang Nemo và các bên có lời qua tiếng lại, rồi mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi.

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