Lý do tạm hoãn phiên tòa xét xử hot girl 'lừa đảo thế kỷ' Tina Dương

Ngày 30/5/2023 dự kiến TAND tỉnh Bình Thuận sẽ đưa ra xét xử hotgirl Tina Dương từng thực hiện "cú lừa thế kỷ" vào năm ngoái nhưng phiên tòa đã bị tạm hoãn.

Theo thông tin từ Người đưa tin, vào ngày 30/5/2023, Tòa án nhân dân Bình Thuận đã tổ chức phiên tòa xét xử hotgirl Tina Dương (tên thật: Ninh Thị Vân Anh ngụ tại Bắc Giang) với tội danh lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, tại phiên toà đại diện bị hại vắng mặt không có lí do nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà. Dự kiến phiên toà sẽ mở lại vào ngày 9/6.

Hot girl Tina Dương tại phiên tòa ngày 30/5 - Ảnh: Người đưa tin Cũng theo Tuổi trẻ Online, cáo trạng truy tố hành vi của "Tina Dương" thuê ô tô trị giá hơn 770 triệu đồng của một công ty sau đó đem bán cho người khác để lấy 390 triệu đồng đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 24/01/2022, Ninh Thị Vân Anh đã thỏa thuận thuê của Công ty Gia Đình Việt 1 xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0, biển số 51H-242.74 trị giá 774.285.345 đồng để làm phương tiện đi lại.

Đến ngày 24/4/2022, hết thời hạn hợp đồng thuê xe nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả lại xe ô tô cho Công ty Gia Đình Việt mà thỏa thuận bán xe ô tô 51H-242.74 cho anh Bùi Đức Hiếu tại tỉnh Ninh Bình với giá 500.000.000 đồng. Sau khi nhận số tiền cọc 160.000.000 đồng vào ngày 9/6/2022 của anh Bùi Đức Hiếu, Ninh Thị Vân Anh đã thuê 1 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H-242.74 giao cho anh Hiếu và yêu cầu anh Hiếu chuyển thêm tiền cọc nhiều lần tổng cộng 230.000.000 đồng. Ninh Thị Vân Anh thời điểm bị tạm giam vào năm ngoái - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Do tổng số tiền "Tina Dương" chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 4 điều 175 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Còn hành vi "Tina Dương" sử dụng giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả giao cho người mua đã cấu thành tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 3 điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

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