Tiếp tục ghi nhận trường hợp một nữ sinh lớp 11 trượt chân dẫn tới đuối nước khi đang tắm sông cùng bạn.

Theo thông tin từ Báo Nghệ An, trưa ngày 28/5/2023 tại huyện Anh Sơn (Nghệ An). đã ghi nhận trường hợp em Nguyễn Vân A. (học sinh lớp 11) đuối nước tại ngã ba suối Bản Cao Vều.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước - Ảnh: Báo Nghệ An

Em Nguyễn Vân A. học sinh lớp 11, Trường THPT Anh Sơn 1 cùng bạn bè đến suối Cây Sung ở bản Cao Vều, xã Phúc Sơn (Anh Sơn) để tắm. Trong quá trình tắm, em A. đã bị trượt chân và đuối nước. Mặc dù được bạn bè, các chiến sĩ đồn biên phòng Phúc Sơn, nhân viên y tế địa phương sơ cứu, nhưng em đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, được biết em A. quê ở xã Hùng Sơn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Bố mẹ đi làm xa, em sống với ông bà nội.

Gần đây rất nhiều trường hợp trẻ em đuối nước do tắm sông - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Trước đó, vào chiều 22/5, hai anh em ruột là Bùi Hữu N. (SN 2007) và Bùi Hữu Đ. (SN 2009, trú xóm Lưu Tiên, xã Lưu Sơn) rủ nhau xuống sông Lam tắm cũng bị đuối nước tử vong.

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