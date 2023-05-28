Người đàn ông tử vong trong ô tô bị bốc cháy tại huyện Đức Trọng được xác định là đã tự tử vì tình.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, vụ xe bán tải phát nổ rồi bốc cháy được Công an tỉnh Lâm Đồng xác định là do tài xế tự tử.

Nguyên nhân cụ thể theo Công an cho biết thì cách đây hai tuần, Thái Sỹ Đại mâu thuẫn nên vợ đem con về nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng ở.

Đại nhiều lần đến nhà xin đưa con về nhưng vợ và em gái của vợ không đồng ý nên Đại rất bực tức.

Sáng ngày 28/5, Đại chuẩn bị 2 can xăng, để vào xe bán tải. Đến 11 giờ cùng ngày, một người ở xã Tân Hội chở người em vợ của ông Đại đến nhà hàng để dự đám cưới.

Khi người đàn ông vừa dừng lại để bà này xuống xe vào tiệc cưới thì Đại chạy xe bán tải 49C-312.42 tông vào bà này văng lên nóc ca pô.

Sau khi tông, Đại đã dùng bật lửa đốt xăng đã chuẩn bị sẵn trên xe gây ra vụ cháy nổ. Hậu quả, ông Đại tử vong còn người em vợ được đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe bị đốt là dòng xe chạy dầu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Công an huyện Đức Trọng lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường, phối hợp với các lực lượng điều tra vụ việc.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã thu thập đủ nhân chứng chứng kiến vụ việc Đại tự tử. Đồng thời thu thập được vật chứng là mẫu can xăng tại hiện trường.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người lao động, khoảng 11 giờ cùng ngày (28/5/2023), một xe bán tải đi từ huyện Lâm Hà sang huyện Đức Trọng.

Khi đến khu vực Cư Xá, xã Tân Hội thì chiếc xe này xảy ra va chạm với một phụ nữ. Người đàn ông điều khiển xe bán tải dừng lại, xuống kiểm tra vụ việc.

Khoảnh khắc xe bốc cháy - Ảnh: Người lao động

Một lúc sau, người này trở vào xe thì bất ngờ chiếc xe phát ra 2 tiếng nổ và ngọn lửa bùng lên.

Vụ việc khiến người đàn ông tử vong ngay trong xe bán tải.

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