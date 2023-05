Trưa ngày 28/5, hai nạn nhân trong vụ cháy nhà ba tầng tại TP.HCM đã được chuyển sang bệnh viện chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ VTC News, về vụ việc cháy tòa nhà 3 tầng ở Tp.HCM hiện tại hai bệnh nhân còn lại đã được chữa trị kịp thời nhưng mật độ bỏng khá lớn, cần điều trị chuyên sâu. Bệnh nhân N.H.H. (16 tuổi) được chẩn đoán bỏng lửa diện tích 30% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi, bỏng hô hấp; vết thương đầu đã được khâu. Bệnh nhân N.X.V. (25 tuổi) được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng lửa diện tích 50% độ 3-4 thân, tứ chi; vết thương cẳng chân đã khâu. Sau cấp cứu và điều trị ban đầu, người nhà đã yêu cầu được chuyển hai bệnh nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt vào rạng sáng - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ Báo Giao thông, khoảng gần 1h rạng sáng nay, nhiều người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà nói trên nên vội chạy ra kiểm tra. Lúc này, căn nhà đã chìm trong biển lửa nên mọi người hô hoán mang bình chữa cháy mini và vòi nước đến hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) thuộc Công an TP.HCM đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình và Công an quận Tân Phú xuất 7 xe cứu hỏa cùng 45 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hoả.

Đội cứu hỏa dập lửa - Ảnh: VTC News

Sau 2 giờ tiếp cận, đám cháy lớn mới cơ bản được lực lượng PCCC khống chế thành công. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến vào bên trong cứu thoát các nạn nhân khác ra ngoài. Đến sáng 28/5, lực lượng chức năng quận Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang phong toả khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn tại 1 căn nhà 3 tầng tại địa chỉ số 18 đường Lê Sao, phường Phú Thạnh khiến 3 người thương vong.

