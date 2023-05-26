Đi mua quà sinh nhật cho bạn gái rồi... trộm luôn 2 vòng vàng ở tiệm

Đời sống 26/05/2023 21:04

Được chủ cho xem vòng vàng, Triệu nhanh tay cầm lấy và tháo chạy khiến ai nấy đều ngơ ngác.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, vào chiều 26/5/2023, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt thành công thanh niên trộm vòng và và lẩn trốn suốt 12 giờ qua.

Cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 25/5/2023, Triệu đến một tiệm vàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, TP. Đà Lạt hỏi mua vàng để làm quà sinh nhật cho bạn gái.

Đi mua quà sinh nhật cho bạn gái rồi... trộm luôn 2 vòng vàng ở tiệm - Ảnh 1
Tên trộm vàng bị áp chế - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Sau khi được chủ tiệm đưa hai vòng vàng cho xem thì Triệu bất ngờ cầm theo hai chiếc vòng lên xe máy để trước tiệm vàng bỏ chạy.

Theo thông tin từ Dân trí, sau khi được chủ tiệm vàng đưa 2 chiếc vòng vàng cho xem để lựa chọn thì Triệu đã bất ngờ cầm theo 2 chiếc vòng vàng rồi nhanh chóng lên xe mô tô để trước tiệm vàng bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường 7 (TP.Đà Lạt) cùng Công an TP.Đà Lạt đã xác định, truy xét, bắt giữ Triệu tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Đi mua quà sinh nhật cho bạn gái rồi... trộm luôn 2 vòng vàng ở tiệm - Ảnh 2
Hai chiếc vòng vàng bị đánh cắp - Ảnh: báo Dân trí

Làm việc với lực lượng công an, Triệu đã khai nhận hành vi cướp vàng tại tiệm vàng trên địa bàn phường 7.

Hiện, Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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