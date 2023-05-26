Phẫn nộ vụ thanh niên xúi giục bạn gái tự sát dẫn đến tử vong

Đời sống 26/05/2023 14:59

Xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm, cặp đôi thách nhau uống Javel nhưng bạn gái đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TPHCM vừa đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM điều tra lại bị cáo N.M.H.N. (26 tuổi, thương trú tại TP.HCM) trước đó được kết án với tội danh giúp người khác tự tử. Theo đó toàn bộ án sơ thẩm, phúc thẩm về vụ việc này sẽ được hủy bỏ để chuyển hướng điều tra vì còn nhiều tình tiết gây khúc mắc.

Nội dung vụ án ghi nhận bị cáo N.M.H.N và nạn nhân T.L.M.N. gặp nhau tại trường đại học và sau đó có quan hệ tình cảm, trở thành người yêu. Đến 7h30 sáng ngày 30/12/2018, cặp đôi xảy ra cãi vã tại nhà của bị cáo N., không giải quyết được mâu thuẫn cả hai lại lên phòng của N. ở lầu 1 để cãi vã và đã xảy ra xô xát tại đây. Cụ thể, trong lúc nóng giận N. đã hất đổ bàn học vào người bạn gái rồi dùng tay bóp cổ, đẩy mạnh làm cô gái đập đầu vào tường.

Sau khi xô xát, nạn nhân toan bỏ xuống lầu 1 thì bị cáo chạy theo tiếp tục lời ra tiếng vào dẫn đến cả hai thách nhau tự sát. Thậm chí N. còn xuống nhà bếp lấy chai Javel đưa đến chỗ bạn gái đang ngồi. Lúc đó điện thoại N. lại có tin nhắn đến thì bị cáo giật điện thoại đòi xem ai gửi đến. Nạn nhân bực tức mới nói: ""Anh có tin em uống không?". Anh N. tức giận bảo rằng nếu bạn gái dám uống thì mình cũng sẽ uống chứ không sợ.

Phẫn nộ vụ thanh niên xúi giục bạn gái tự sát dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Bị cáo N. trong phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Người đưa tin

Nghe được câu ấy của anh N., nạn nhân cầm chai Javel uống luôn, theo lời khai của nghi can thì hắn cũng đã uống nhưng bị sặc rồi nôn ra nên không ảnh hưởng tính mạng. Thấy bạn gái gục xuống và nôn ra dịch màu nâ, N. mới định uống tiếp chaii Javel để cùng chết. Vừa hay bố của anh N. về và phát hiện vụ việc nên đã đưa cô gái đi câp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi, riêng bị cáo đã nôn ra chất tẩy và chưa kịp uống tiếp do phải mở cửa cho cha về nên không hề hấn gì.

Cũng theo thông tin từ Dân trí, đến cuối năm 2021 TAND quận 7 đã tuyên anh 1 năm tù giam nhưng được hưởng án treo với tội xúi giục giúp người khác tự sát. Phán quyết quá nhẹ nên nhận được sự phản đối từ người nhà của nạn nhân và họ yêu cầu TAND kết nghi can N. tội danh giết người nhưng đã bị kháng cáo vào tháng 4/2022, thân nhân của chị N. cũng yêu cầu truy xét bố của hung thủ vì nghi có liên quan tới vụ án. Lý do kháng cáo được đưa ra là chưa có đủ chứng cứ chứng minh bị cáo có chủ ý giết người, hoàn toàn là do ý nghĩ chủ quan của người nhà nạn nhân.

Sau hơn 1 năm trôi qua, mới đây VKSND tối cao quyết định kháng nghị tuyên án này của TAND Quận 7 và yêu cầu điều tra lại theo hướng mới. Cụ thể, dù ghi nhận có vết thương ở đầu, cổ, ngực và tay chân nhưng pháp y vẫn không xác định được nguyên nhân của những vết thương trên. Có rất nhiều giả thiết được đặt ra như do xô xát với người yêu, do bị cưỡng bức hoặc vết thương đã có từ trước. Ngoài ra giám định còn cho thấy nạn nhân có vết dập rách ở khóe môi và hai môi, những vết thương này không giống với vết bỏng hóa chất.

Đặt vấn đề xa hơn, liệu có phải nạn nhân đã bị ép uống hóa chất nên rách môi; vết thương trên cổ liệu có phải do bị cáo dùng tay để lại vết tích hay không, nghi vấn các vết thương ở cổ và vết bỏng rách ở môi có thể do bị cáo N. siết cổ nạn nhân ép uống Javel là khả thi nhưng pháp y không làm rõ.

Phẫn nộ vụ thanh niên xúi giục bạn gái tự sát dẫn đến tử vong - Ảnh 2
VKSND Cấp cao TP.HCM yêu cầu điều tra lại vụ án - Ảnh: Dân trí

Tại phiên tòa phúc thẩm, giám định viên giải thích kết luận giám định, xác định chất tẩy Javel rất khó tự uống, khả năng tự uống dẫn đến tổn thương toàn bộ đường hô hấp là rất thấp, rất ít. Bản thân giám định viên chưa gặp trường hợp nào tự uống Javel gây cháy hô hấp, suy đa tạng. Giám định viên xác định không đủ cơ sở, chuyên môn kết luận nạn nhân tự uống hay bị ép uống.

Theo lời khai của chính hung thủ, hắn nôn ra nên mới thoát chết nhưng tại hiện trường lại chỉ phát hiện 1 bãi nôn màu nâu của nạn nhân. Nghi vấn N. không nôn ra bất kì hóa chất nào hoàn toàn có thể được cân nhắc.

Căn cứ các đoạn tin nhắn giữa bị hại và bạn thân, N. chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Nam, hoàn toàn không có ý định tự sát. Và theo lời khai của chủ nhà trọ của N. thì Nam nhiều lần tìm N. dù bị hại trốn tránh. 

Theo VKSND Cấp cao tại TPHCM, xét về động cơ, người bị hại hoàn toàn không có ý định tự tử, lời khai của Nam nhiều mâu thuẫn với hiện trường, diễn biến vụ án, thương tích để lại trên cơ thể bị hại. Như vậy, VKSND Cấp cao TP.HCM muốn chuyển hướng điều tra sang kết tội bị cáo N. với tội danh giết người, để theo hướng này vụ việc cần điều tra lại từ đầu.

Thương tâm mẹ òa khóc gục ngã khi nhận thi thể con trai đuối nước

Thương tâm mẹ òa khóc gục ngã khi nhận thi thể con trai đuối nước

Người mẹ vượt hàng trăm cây số mặc mưa giông trong đêm đến nhận thi thể con trai còn đang ôn thi đại học.

Xem thêm
Từ khóa:   thách bạn gái tự sát án mạng bạn gái tử vong tin hot

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 40 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 52 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới