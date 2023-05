Nghe được câu ấy của anh N., nạn nhân cầm chai Javel uống luôn, theo lời khai của nghi can thì hắn cũng đã uống nhưng bị sặc rồi nôn ra nên không ảnh hưởng tính mạng. Thấy bạn gái gục xuống và nôn ra dịch màu nâ, N. mới định uống tiếp chaii Javel để cùng chết. Vừa hay bố của anh N. về và phát hiện vụ việc nên đã đưa cô gái đi câp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi, riêng bị cáo đã nôn ra chất tẩy và chưa kịp uống tiếp do phải mở cửa cho cha về nên không hề hấn gì.

Cũng theo thông tin từ Dân trí, đến cuối năm 2021 TAND quận 7 đã tuyên anh 1 năm tù giam nhưng được hưởng án treo với tội xúi giục giúp người khác tự sát. Phán quyết quá nhẹ nên nhận được sự phản đối từ người nhà của nạn nhân và họ yêu cầu TAND kết nghi can N. tội danh giết người nhưng đã bị kháng cáo vào tháng 4/2022, thân nhân của chị N. cũng yêu cầu truy xét bố của hung thủ vì nghi có liên quan tới vụ án. Lý do kháng cáo được đưa ra là chưa có đủ chứng cứ chứng minh bị cáo có chủ ý giết người, hoàn toàn là do ý nghĩ chủ quan của người nhà nạn nhân.

Sau hơn 1 năm trôi qua, mới đây VKSND tối cao quyết định kháng nghị tuyên án này của TAND Quận 7 và yêu cầu điều tra lại theo hướng mới. Cụ thể, dù ghi nhận có vết thương ở đầu, cổ, ngực và tay chân nhưng pháp y vẫn không xác định được nguyên nhân của những vết thương trên. Có rất nhiều giả thiết được đặt ra như do xô xát với người yêu, do bị cưỡng bức hoặc vết thương đã có từ trước. Ngoài ra giám định còn cho thấy nạn nhân có vết dập rách ở khóe môi và hai môi, những vết thương này không giống với vết bỏng hóa chất.

Đặt vấn đề xa hơn, liệu có phải nạn nhân đã bị ép uống hóa chất nên rách môi; vết thương trên cổ liệu có phải do bị cáo dùng tay để lại vết tích hay không, nghi vấn các vết thương ở cổ và vết bỏng rách ở môi có thể do bị cáo N. siết cổ nạn nhân ép uống Javel là khả thi nhưng pháp y không làm rõ.

VKSND Cấp cao TP.HCM yêu cầu điều tra lại vụ án - Ảnh: Dân trí

Tại phiên tòa phúc thẩm, giám định viên giải thích kết luận giám định, xác định chất tẩy Javel rất khó tự uống, khả năng tự uống dẫn đến tổn thương toàn bộ đường hô hấp là rất thấp, rất ít. Bản thân giám định viên chưa gặp trường hợp nào tự uống Javel gây cháy hô hấp, suy đa tạng. Giám định viên xác định không đủ cơ sở, chuyên môn kết luận nạn nhân tự uống hay bị ép uống.

Theo lời khai của chính hung thủ, hắn nôn ra nên mới thoát chết nhưng tại hiện trường lại chỉ phát hiện 1 bãi nôn màu nâu của nạn nhân. Nghi vấn N. không nôn ra bất kì hóa chất nào hoàn toàn có thể được cân nhắc.

Căn cứ các đoạn tin nhắn giữa bị hại và bạn thân, N. chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Nam, hoàn toàn không có ý định tự sát. Và theo lời khai của chủ nhà trọ của N. thì Nam nhiều lần tìm N. dù bị hại trốn tránh.

Theo VKSND Cấp cao tại TPHCM, xét về động cơ, người bị hại hoàn toàn không có ý định tự tử, lời khai của Nam nhiều mâu thuẫn với hiện trường, diễn biến vụ án, thương tích để lại trên cơ thể bị hại. Như vậy, VKSND Cấp cao TP.HCM muốn chuyển hướng điều tra sang kết tội bị cáo N. với tội danh giết người, để theo hướng này vụ việc cần điều tra lại từ đầu.