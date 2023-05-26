Thương tâm mẹ òa khóc gục ngã khi nhận thi thể con trai đuối nước

Đời sống 26/05/2023 12:03

Người mẹ vượt hàng trăm cây số mặc mưa giông trong đêm đến nhận thi thể con trai còn đang ôn thi đại học.

Theo thông tn từ Truyền hình Nghệ An, chiều ngày 25/5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến nạn nhân là anh N.T.T. (ngụ tại Quỳ Châu, Nghệ An) tử vong.

Thương tâm mẹ òa khóc gục ngã khi nhận thi thể con trai đuối nước - Ảnh 1
Công an nỗ lực tìm kiếm anh T. - Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Chiều 25/5 vào khoảng 18h anh T. cùng 2 người bạn xuống sông đoạn xóm Tường Dinh, xã Đại Đồng tắm. Đang tắm thì bị đuối nước. Người dân và cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm ngay trong tối hôm đó.

Thương tâm mẹ òa khóc gục ngã khi nhận thi thể con trai đuối nước - Ảnh 2
Mọi người hợp sức đưa anh T. về quê nhà - Ảnh: Người đưa tin

Vào 20h cùng ngày, mọi người đã tìm thấy th thể anh T. cách vị trí bị đuối nước khoảng 500m về phía hạ lưu. Ngay sau đó, công an đã mau chóng xác minh danh tính và gọi người thân đến tiếp nhận thi thể.

Dẫn theo Người đưa tin, Anh T. (19 tuổi) sống tại huyện Quỳ Châu nhưng mới về huyện Thanh chương thời gian gần đây để ôn thi đại học. Khi liên lạc với mẹ nạn nhân, người mẹ đã vượt hàng trăm cây số mặc mưa giông trong đêm để đến gặp con. Lúc thấy được thi thể con trai, người mẹ òa khóc nức nở không thôi và tiếc nuối vì con còn chưa đạt được ước mơ đỗ đại học. 

Thương tâm mẹ òa khóc gục ngã khi nhận thi thể con trai đuối nước - Ảnh 3
Người mẹ òa khóc nức nở khi đến nhận thi thể con - Ảnh : Người đưa tin

Sau khi hoàn tất các thủ tục, 1h30 ngày 26/5 gia đình đã đưa T. về nhà lo hậu sự.

 

 

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