Mức xử phạt cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra ở Đắk Lắk

Đời sống 26/05/2023 10:30

Vào 26/5, UBND TP. Buôn Mê Thuột đã ra quyết định xử phạt nữ giáo viên tát học sinh. Đáng nói, trước đây phụ huynh cũng đã tới trường rất đông để tố cáo giáo viên này đánh học sinh, ảnh hưởng tâm lý con em.

Theo Báo Người lao động, vào ngày 26/5 UBND TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk đã ra hình phạt cho nữ giáo viên N.T.X. (công tác tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai) tát một em lớp 8 trong giờ kiểm tra. Cụ thể, hình phạt cho giáo viên này là đóng phạt 3,75 triệu đồng cho hành vi xâm phạm thân thể em T.G.V.T.

Kèm theo đó, cô N.T.X. phải xin lỗi em T.G.V.T. một cách công khai trước sự chứng kiến của mọi người. Trong trường hợp học sinh bị đánh hoặc gia đình nói không cần xin lỗi thì cô giáo được miễn việc này.

Dẫn theo VNExpress, vụ việc xảy ra vào ngày 9/5 trong giờ thi học kì II môn địa lý lớp 8. Theo những gì camera ghi nhận lại, cô X. phát hiện nam học sinh ngồi bàn đầu cúi xuống xem tài liệu nên đã đi xuống và tát em 2 lần vào má.

Mức xử phạt cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Khung cảnh lớp học ngày xảy ra sự việc - Ảnh: Người lao động

Vào ngày 18/5, Ông Võ Văn ằng - Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Minh Khai nhận định hành động của cô X. là không phù hợp với đạo đức nghề giáo viên. Theo đó, nữ giáo viên đã khai nhận với lãnh đạo do bức xúc vì thấy học sinh xem tài liệu trong giờ kiểm tra nên mới hành động như vậy.

Nhà trường đã mau chóng xin lỗi phụ huynh em T., để công minh TCHS Nguyễn Thị Minh Khai cũng xử lý học sinh 'quay cóp' bằng cách trừ điểm môn thi và hạ một bậc hạnh kiểm. Riêng về phần nữ giáo viên, vào 18/5 lãnh đạo trường và UBND tiếp tục họp bàn về hình phạt cho cô X.

Mức xử phạt cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Trường THCS NTMK, nơi cô X. đang công tác - Ảnh: ViẹtnamNet

Đáng nói, nữ giáo viên cũng bị tố cáo từng nhiều lần đánh em này trong quá trình giảng dạy. Việc này khiến học sinh sợ hãi, ảnh hưởng tâm lý. Lãnh đạo THCS Minh Khai cho rằng đây không phải là lần đầu cô X. bị phản ánh có đánh học sinh. Trước đây, phụ huynh cũng từng kéo đến trường rất đông tố cáo cô X. đánh học sinh và đòi xử lý nhưng được trường vận động, xin lỗi nên mới bỏ qua.

Thương tâm xe máy va chạm xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, trong đó có cháu bé 2 tuổi

Thương tâm xe máy va chạm xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, trong đó có cháu bé 2 tuổi

Chiều ngày 25/5, tại Lào Cai đã xảy ra tai nạn giao thông thương tâm giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người thiệt mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   giáo viên tát học sinh bạo hành trẻ em bạo lực học đường

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 37 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 50 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới