Mức xử phạt cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra ở Đắk Lắk

Vào 26/5, UBND TP. Buôn Mê Thuột đã ra quyết định xử phạt nữ giáo viên tát học sinh. Đáng nói, trước đây phụ huynh cũng đã tới trường rất đông để tố cáo giáo viên này đánh học sinh, ảnh hưởng tâm lý con em.

Theo Báo Người lao động, vào ngày 26/5 UBND TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk đã ra hình phạt cho nữ giáo viên N.T.X. (công tác tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai) tát một em lớp 8 trong giờ kiểm tra. Cụ thể, hình phạt cho giáo viên này là đóng phạt 3,75 triệu đồng cho hành vi xâm phạm thân thể em T.G.V.T.

Kèm theo đó, cô N.T.X. phải xin lỗi em T.G.V.T. một cách công khai trước sự chứng kiến của mọi người. Trong trường hợp học sinh bị đánh hoặc gia đình nói không cần xin lỗi thì cô giáo được miễn việc này.

Dẫn theo VNExpress, vụ việc xảy ra vào ngày 9/5 trong giờ thi học kì II môn địa lý lớp 8. Theo những gì camera ghi nhận lại, cô X. phát hiện nam học sinh ngồi bàn đầu cúi xuống xem tài liệu nên đã đi xuống và tát em 2 lần vào má.

Khung cảnh lớp học ngày xảy ra sự việc - Ảnh: Người lao động

Vào ngày 18/5, Ông Võ Văn ằng - Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Minh Khai nhận định hành động của cô X. là không phù hợp với đạo đức nghề giáo viên. Theo đó, nữ giáo viên đã khai nhận với lãnh đạo do bức xúc vì thấy học sinh xem tài liệu trong giờ kiểm tra nên mới hành động như vậy.

Nhà trường đã mau chóng xin lỗi phụ huynh em T., để công minh TCHS Nguyễn Thị Minh Khai cũng xử lý học sinh 'quay cóp' bằng cách trừ điểm môn thi và hạ một bậc hạnh kiểm. Riêng về phần nữ giáo viên, vào 18/5 lãnh đạo trường và UBND tiếp tục họp bàn về hình phạt cho cô X.

Trường THCS NTMK, nơi cô X. đang công tác - Ảnh: ViẹtnamNet

Đáng nói, nữ giáo viên cũng bị tố cáo từng nhiều lần đánh em này trong quá trình giảng dạy. Việc này khiến học sinh sợ hãi, ảnh hưởng tâm lý. Lãnh đạo THCS Minh Khai cho rằng đây không phải là lần đầu cô X. bị phản ánh có đánh học sinh. Trước đây, phụ huynh cũng từng kéo đến trường rất đông tố cáo cô X. đánh học sinh và đòi xử lý nhưng được trường vận động, xin lỗi nên mới bỏ qua.

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