Ngày 24/5/2023, xảy ra vụ việc một giáo viên mầm non tại Biên Hòa (Đồng Nai) đánh bé trai 2 tuổi 31 cái trong bữa trưa. Đáng nói, giáo viên này còn thừa nhận cũng đã đánh các bé khác trong lớp.
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Theo thông tin từ Báo Dân trí, ngay khi phát hiện vụ việc một giáo viên mần non có hành vi bạo lực với học sinh, trường đã mau chóng chấm dứt hợp đồng với nữ giáo viên này.
Cụ thể vụ việc, trước đó nhà trường đã nhận được khiếu nại của một phụ huynh tên N.T.T. (31 tuổi, ngụ Biên Hòa) về sự việc cô giáo có hành vi ngược đãi, bạo hành em H.M.H. - con của bà T. (2 tuổi, ngụ Biên Hòa). Nhà trường đã mau chóng vào cuộc xác minh và làm việc với cô giáo N.T.B.H. - người bị tố cáo.
Dẫn theo thông tin từ VTC News, giáo viên N.T.B.H. khai nhận hành vi đánh bé H. Sự việc diễn ra vào 17/5/2023 trong giờ ăn trưa, thông qua camera giám sát cơ quan chức năng thấy được cô H. đã dùng tay đánh bé H. tổng cộng 31 cái vào má trái.
Đáng nói ở đây, cô H. thừa nhận thêm cô còn dùng vũ lực với các em học sinh khác trong lớp nhưng khai nhận rằng cũng chỉ dùng tay đánh, không sử dụng các vật nguy hiểm.
Ngay sau đó vào 18/5/2023, Trường mầm non Tuổi Ngọc đã chấm dứt hợp đồng vói cô N.T.B.H. Vụ việc đã được chuyển lên cho Công an thành phố Biên Hòa cũng như Phòng Giáo dục Biên Hòa để tiếp tục giải quyết theo pháp luật.