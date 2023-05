Hy hữu ngôi nhà bốc cháy hàng chục lần không rõ nguyên do

Ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh cho biết, hiện tượng cháy bất thường tại gia đình ông Vinh đã diễn ra từ lâu, đây không phải lần đầu nhưng dù các sở và ban ngành đã vào cuộc xác minh vẫn chưa tìm được lý do. Để tìm được căn nguyên, cơ quan chức năng đã cho lắp 2 máy quay giám sát từ tháng 2/2023, 1 máy quan sát hè của gian thờ và 1 máy lắp nhìn từ nhà con ông Vinh (kế bên nhà thờ).

Khung cảnh lộn xộn sau vụ cháy - Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Kỳ lạ là từ khi lắp đặt máy quay đã xảy ra 2 vụ cháy nhưng đều đúng lúc mất điện. Vụ cháy vào ngày 22/5/2023 camera lại ghi vị trí từ gian bếp sang sân hè nên không có dữ liệu, camera lắp từ nhà con ông Vinh khi kiểm tra thì thấy dữ liệu bình thường và không soi được khu vực bị cháy.

Hơn 1 năm qua, đồ đạc trong căn nhà có hàng chục lần bốc cháy. Có thời điểm trong 2 tháng, 14 lần đồ đạc trong nhà ông Vinh bốc cháy.

Ông Phương Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh cho biết thêm hiện ai nấy đều lo lắng vì hiện đang mùa nắng mà các vụ cháy liên tiếp không rõ nguyên do ở nhà ông Vinh, vì xóm các nhà san sát nhau nên có nguy cơ cháy to lan sang các nhà gần đó, không đảm bảo an ninh.



Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Người lao động

Khi biết được sự việc, các cơ quan ban ngành của huyện xã đã đếm thăm hỏi và hỗ trợ nhà ông Vinh một số tiền để bù thiệt hại những lần bị cháy. Vụ việc sẽ tiếp tục được chuyển lên cấp cao hơn để xác minh nguyên nhân ngôi nhà ông Vinh 'tự do' cháy.