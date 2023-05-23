Hy hữu ngôi nhà bốc cháy hàng chục lần không rõ nguyên do

Vụ cháy gần đây nhất xảy ra vào 16h ngày 22/5/2023, khi cơ quan chức trách nhận được báo cáo vụ việc đã mau chóng cử lực lượng chữa cháy cùng người dân xã Hà Lĩnh dập lửa. Đến 16h30 cùng ngày hỏa hoạn cơ bản được dập tắt.

Theo Báo Người lao động, vào 23/5/2023, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã báo cáo về vụ cháy khó hiểu tại hộ nhà của ông Đặng Xuân Vinh, ngụ thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh. Bắt đầu từ tháng 3/2023, căn nhà liên tục bốc cháy nhưng không tìm ra được căn nguyên.

Dẫn theo Báo Giáo dục và Thời đại, vào 15h45 ngày 22/5/2023 bà Diến đang cùng 3 người cháu ở trong nhà thì nghe tiếng xẹt và lùng bùng của lửa cháy phát ra từ nhà thờ họ kế bên nhà ở, bà vội qua xem thì thấy lửa đang bốc ra từ tủ quần áo rồi nhanh chóng lan sang gian thờ và thiêu rụi toàn bộ nhà thờ.

Bà Hà Thị Diến (vợ ông Vinh) kể rằng đám cháy bắt nguồn tủ quần áo rồi lan tới gian thờ, là nơi vợ chồng ông bà Vinh sinh hoạt hằng ngày. Vụ cháy mới đây không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về của là không tránh khỏi. Đám cháy đã thiêu rụi 1 giường nằm; 2 tủ quần áo; 2 ghế gỗ; 1 bàn thờ gia tiên chính giữa, vật dụng, quần áo, 2/3 khung gỗ, luồng của ngôi nhà lợp ngói 4 gian dùng để thờ cúng gia tiên.

Ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh cho biết, hiện tượng cháy bất thường tại gia đình ông Vinh đã diễn ra từ lâu, đây không phải lần đầu nhưng dù các sở và ban ngành đã vào cuộc xác minh vẫn chưa tìm được lý do. Để tìm được căn nguyên, cơ quan chức năng đã cho lắp 2 máy quay giám sát từ tháng 2/2023, 1 máy quan sát hè của gian thờ và 1 máy lắp nhìn từ nhà con ông Vinh (kế bên nhà thờ).

Khung cảnh lộn xộn sau vụ cháy - Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Kỳ lạ là từ khi lắp đặt máy quay đã xảy ra 2 vụ cháy nhưng đều đúng lúc mất điện. Vụ cháy vào ngày 22/5/2023 camera lại ghi vị trí từ gian bếp sang sân hè nên không có dữ liệu, camera lắp từ nhà con ông Vinh khi kiểm tra thì thấy dữ liệu bình thường và không soi được khu vực bị cháy.

Hơn 1 năm qua, đồ đạc trong căn nhà có hàng chục lần bốc cháy. Có thời điểm trong 2 tháng, 14 lần đồ đạc trong nhà ông Vinh bốc cháy.

Ông Phương Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh cho biết thêm hiện ai nấy đều lo lắng vì hiện đang mùa nắng mà các vụ cháy liên tiếp không rõ nguyên do ở nhà ông Vinh, vì xóm các nhà san sát nhau nên có nguy cơ cháy to lan sang các nhà gần đó, không đảm bảo an ninh.



Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Người lao động

Khi biết được sự việc, các cơ quan ban ngành của huyện xã đã đếm thăm hỏi và hỗ trợ nhà ông Vinh một số tiền để bù thiệt hại những lần bị cháy. Vụ việc sẽ tiếp tục được chuyển lên cấp cao hơn để xác minh nguyên nhân ngôi nhà ông Vinh 'tự do' cháy.