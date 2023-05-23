Trầm cảm vì nghiện game, cậu trai 13 tuổi định nhảy cầu Thăng Long tự tử

Đời sống 23/05/2023 13:29

Tối ngày 22/5, một cháu bé 13 tuổi có ý định tự tử trên cầu Thăng Long (Hà Nội) đã được ngăn chặn kịp thời.

Sáng 23/5, Công an Tp. Hà Nội đã tiếp nhận và can thiệp kịp thời cháu bé 13 tuổi bị trầm cảm có ý định nhảy cầu Thăng Long tự tử.

Theo thông tin từ  VietnamNet, qua điều tra thì được biết, vào khoảng 7h30 ngày 22/5/2023, công an Tp. Hà Nội được tin thông báo về trường hợp một cháu trai đang có ý định nhảy tự tử tại cầu Thăng Long. Những tiếp cận ban đầu cho thấy cháu bé 13 tuổi đã khai không đúng sự thật các thông tin cá nhân như tên tuổi, nơi thường trú và người thân.

Trầm cảm vì nghiện game, cậu trai 13 tuổi định nhảy cầu Thăng Long tự tử - Ảnh 1
 Cháu T. đã được gia đình đón về - Ảnh: Vietnamnet

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được bé trai tên thật là N.T.H. sinh năm 2010 (ngụ tại Đông Anh, Hà Nội), bố ruột bé tên là N.H.T (sinh năm 1977)

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, bé T. thường xuyên nghiện game và bỏ đi lang thang nên gia đình đã gửi bé vào Trung tâm chăm sóc hỗ trợ người nghiện (cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội). Không biết thế nào mà bé trốn ra ngoài được.

Công an Tp. Hà Nội đã làm việc với gia đình bé T. và Trung tâm chăm sóc hỗ trợ người nghiện để bàn giao lại bé, giúp cháu T. ổn định tinh thần về quay lại Trung tâm tiếp tục cai nghiện.

 

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