Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ số 3E Thông Thiên Học, phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Cụ thể vụ việc, nạn nhân là cháu NNTC (sinh ngày 25/2/2023) hiện ngụ tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2020 chị Ân kết hôn với N. Đến tháng 2/2023, hai người ly thân. Sau khi ly thân, chị Ân và cháu C sống tại phòng trọ số 30 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP Đà Lạt.

Đối tượng khai rằng Cháu NNTC có mẹ ruột là Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ 1 số 21/2A đường Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt) và cha ruột là N.Đ.T.N. ngụ phường 7, TP Đà Lạt.

Từ tháng 3/2023, chị Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương. Do là trẻ sơ sinh, cháu C thường quấy khóc nên Thương rất bực tức. Vì vậy, Thương nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu C.

Ngày 14 và 15/4/2023, Thương dùng tay tát 1 cái vào mặt cháu C Ngày 19/5/2023, Thương lấy núm vú giả, đặt vào miệng cháu C rồi dán băng keo quanh miệng để cháu không khóc, khi thấy cháu C khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném 4 - 5 cái vào người cháu.

Đến 17h ngày 20/5/2023, khi cho cháu C uống sữa, cháu không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, ộc sữa ra ngoài. Thương dùng tay lắc cháu thật mạnh, sau đó mới đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.



Cháu bé đang nguy kịch, phải thở nội khí quản - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đáng lên án hơn, thời điểm Thương bạo hành cháu C, mẹ của cháu là Nguyễn Phúc Hồng Ân có mặt tại phòng trọ nhưng không căn ngăn.

Theo thông tin từ Báo Lâm Đồng, khi bé nhập viện, ghi nhận tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê. Do đó, lãnh đạo bệnh viện huy động bác sĩ của nhiều khoa đến để hội chẩn. Bước đầu chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não… Bé bị hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Thương đã thường nhận toàn bộ sự việc như đã kể trên. Quá trình xác minh, cơ quan Công an còn nắm được, trước khi có những hành động tàn nhẫn với cháu C, khoảng 1h ngày 20/5 Thương đã sử dụng ma túy đá. Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016. Hiện, các cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc để xứ lý nghiêm theo pháp luật.